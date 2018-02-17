Uğur Dündar: Ben iktidarın yerinde olsam Burak Akbay’a teşekkür ederdim

Türkiye'nin en güvenilen kişisi Gazeteci Yazar Uğur Dündar, Türkiye'nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil'le beraber, SÖZCÜ Gazetesine yapılan operasyon hakkında çarpıcı ifadelerde bulundular. SÖZCÜ Gazetesi denince akla yurtseverlik ve Atatürkçülük geldiğini belirten Dündar, "Ben iktidarın yerinde olsam bunca yalakanın arasında iyi ki bir SÖZCÜ Gazetesi var da, aklı selim sahibi iyi niyetli yazarların sayesinde beni eleştiriyorlar ben bu eleştirilerden haklılık payı var mı yok mu bir bakayım da kendime çeki düzen verim diye Burak Akbay'a teşekkür ederdim" diye konuştu.

Usta gazeteci Yılmaz Özdil, CHP İstanbul Milletvekili ve Hürriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özdil şöyle konuştu;

“Bizim gazetenin de içinde bulunduğu yayın yüzünden Enis içeride… SÖZCÜ Gazetesi içinde korkunç bir azap… Yani biz iftiralara maruz kalmış bir gazeteyiz. Bunun için yargılanan insanlardan oluşuyoruz. Ama bizim gazeteden çıkan bir yazı yüzünden Enis içeride…Yani böyle bir şey olmaz. İnsanları birbirine vurduran bir düzenle karşı karşıyayız… Yani Ahmet Altan, Mehmet Altan fikri öyleymiş böyleymiş bu adamlardan terörist olur mu ya?”

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Zamanında FETÖ maşası Taraf gazetesinden kendilerine çok iftiralar atıldığından bahseden Uğur Dündar ise;

“Bakın FETÖ maşası olan gazete (Taraf) bize iftiralar attı. O dönemde büyük acılar çektik. Şimdi de çalıştığımız SÖZCÜ Gazetesi ki biliyorsunuz SÖZCÜ Gazetesi denince akla sadece yurtseverlik ve Atatürkçülük gelir. Cumhuriyete sevda gelir. Bütün yazarları da katıksız böyledir. (Salonda alkış tufanı koptu)

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Ben iktidarın yerinde olsam bunca yalakanın arasında iyi ki bir SÖZCÜ Gazetesi var da, aklı selim sahibi iyi niyetli yazarların sayesinde beni eleştiriyorlar ben bu eleştirilerden haklılık payı var mı yok mu bir bakayım da kendime çeki düzen verim diye Burak Akbay’a teşekkür ederdim” diye konuştu.

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