Uğur Dündar’dan konuk dayatmasına tepki: Yağ çekmeyiz

Bursa’nın Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın tavrı tepki topladı. Soruşturmacı gazeteci Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu ve izlenme rekorları kıran Halk Arenası programı bu hafta Mudanya’dan canlı yayınla ekranlara gelecekti.

‘KABUL ETMİYORUM'

Ancak Uğur Dündar, Türkyılmaz'ın ‘konuk dayatması' nedeniyle Mudanya'dan yapılması planlanan programın iptal edildiğini açıkladı. Uğur Dündar, şu ifadeleri kullandı: “Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz konuk dayatmasını kabul etmeyip gitmekten vazgeçince ‘Ben genel başkanıma küfür ettirmem' demiş. Biz bugüne kadar hiç kimseye küfür etmedik ve ettirmedik. Ama Türkyılmaz'ın yaptığını da yapmadık. Yani kimseye yağ çekmedik, çekmeyiz!”

‘KÜFRETTİRMEM'

Türkyılmaz, program öncesi sosyal medyada “Cuma akşamları yayınlanan malum program için Mudanya'da çekim talebi tarafıma iletildi. Konukları konusundaki hassasiyetimi belirtince bir daha Mudanya'ya gelmeyecekleri cevabını aldım. Kimse kusura bakmasın, genel başkanıma, partime ve partililerime küfür ettirmem” paylaşımında bulunmuştu.