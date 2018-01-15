Ümit Kocasakal’dan ‘CHP Genel Başkanlığı’ toplantısı

Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, Çarşamba günü CHP’nin 36. Olağan Kurultayı ile ilgili olarak bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

İstanbul Barosu önceki dönem başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, 17 Ocak Çarşamba günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde yapılacak 36. Olağan Kurultayı ile ilgili olarak bir basın toplantısı ve açıklaması yapacak.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Kocasakal'ın danışmanı Mustafa Gültekin, Kocasakal’ın toplantıda genel başkanlık için aday mı yoksa genel başkanlık için öneride mi bulunacağı konusunun toplantıda belli olacağını söyledi.