Ümit Özdağ’dan ‘silahlı kamplar’ için çok çarpıcı sözler: Jandarma keşif yapıp tutanak da tutmuş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları kuruldu" iddiaları üzerine Uluslararası Savunma Danışmanlık Ticaret Şirketi (SADAT) açıklama yaptı. SADAT'a da yanıt İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in SÖZCÜ Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e verdiği röportajda “Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları kuruldu” iddialarını dile getirdi.

Meral Akşener’in açıklamlarına Uluslararası Savunma Danışmanlık Ticaret Şirketi (SADAT) yanıt geldi. SADAT Yönetim Kurulu Üyesi Emekli Tank Kıdemli Albay Ali Coşar “SADAT’a ait olduğunu iddia edilen eğitim kamplarıyla ilgili en ufak bir delili varsa derhal Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. İçişleri Bakanlığı yapmış bir kişinin, işin aslını çok rahat öğrenebilecek bilgi ve imkana sahip olmasına rağmen buna ihtiyaç duymamıştır” diye konuştu.

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ÜMİT ÖZDAĞ YANIT VERDİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Halk TV’de canlı yayınlanan Türkiye Nereye programına katıldı, konuyla ilgili soruları yanıtladı.

SADAT’ın açıklaması sorulan Özdağ, “Genel Başkanı böyle konularda hep temkinlidir. Sayın Akşener böylebir konuda açıklama yapıyorsa bunun muhakkak bir temeli vardır” dedi.

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“NOKTA DA VEREBİLİRİZ”

Özdağ, şöyle devam etti: “Bir silahlanma süreci yaşanıyor. Son 23 ay içerisinde 2 milyon 300 bin yivsiz tüfek ve tabanca için ruhsat verildi. Bakanlığın rakamı, çılgın bir silahlanma. Bir de ruhsatsız ve uzun namlulu ağır saldırı silahlı şeklindeki silahlanmadan bahsediliyor.

Diğer yandan sadece Konya ve Tokat’ta değil, ülkenin belirli yerlerinde geçici nitelikli kamplar kuruluyor. Kuruluyor kaldırılıyor.”

Özdağ, bu kampların nerede kurulduğu yönündeki soruya ise şu karşılığı verdi: “Çok önemli değil nokta da verebiliriz. Hatta Jandarmaya yapılan suç duyuruları da var. Jandarmanın gidip keşif yaptığı yerler de var. İhbardan sonra tutanak tutuluyor. ‘Siyasi konjonktür fazlasını yapmaya müsait değil’ diyor. Tam cümle bu.

Genel başkan, ‘hukuk bunlara el koysun, kim bunlar’ dedi. Nasıl fotoğraf çektiriyorlar. Kendilerine özle harekat adının veriyorlar.

“YAPMAYIN BUNU”

Türkiye’yi koruyacak meşru kuvvetler bellidir. TSK, Jandarma, polis, MİT. Bunun dışında hiç bir grup eline silah alarak gösteri yapamaz. Buna hükümet hoşgörü ile bakmamalıdır. Haberler sanal da gayet rahat dolaşıyorsa durum daha da vahim geliyor. Yapmayın bunu.

“GİZLİ SORUŞTURMA AÇILDI” İDDİASI

Tekrar ediyorum. Genel başkan savcılara seslendi. Aldığımız duyumlara göre böyle bir soruşturma açılmış. Gizli bir dosyadan bahsediliyor. Güzel bir adım. Hukuk bu tür gelişmeler karşısında sessiz kalmamalı. Öyle Halk Özel Harekat bırakın bunları…”