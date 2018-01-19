Ümraniye’deki servisçi cinayetinde yen gelişme

İstanbul Ümraniye’de servis taşımacılığı yapan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen 3’ü tutuklu 6 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 5 şüphelinin “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, 1 şüphelinin ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul Ümraniye Çakmak Mahallesi'nde bulunan Fatih İlkokulu'nun bahçesinde servis taşımacılığı yapan iki grup arasında 5 Eylül 2017 tarihinde çıkan silahlı kavgada, bir kişinin ölümüne 3 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen 3'ü tutuklu 6 şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 5 şüphelinin “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, şüpheli Sevim Kırık'ın ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, olay günü Fatih İlkokulu'nda servislerine öğrenci kaydetmek için stant kuran Cüneyt Elik ile şüphelilerin tartıştıkları belirtilirken, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Elik'in elinde bulunan bıçak ile şüphelilerden Ramazan Sarı'yı yaraladığı aktarıldı.

Aileler de kavgaya karışmış

Şüphelilerden Kerem Beyazıt'ın, elindeki silahla Cüneyt Elik'e ateş ederek vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı belirtildiği iddianamede, çıkan arbedede Elik'in annesi Selime Elik’in de hafif şekilde yaralandığı bilgisi verildi. Daha sonra olay yerine gelen şüpheli Mehmet Aytekin ile müşteki Feyyaz Elik'in de araçtan inerek kavgaya müdahil oldukları aktarılan iddianamede, diğer şüpheliler Eyüp Aygün ve Serkan Varol'un da birlikte gelerek kavgaya karıştıkları anlatıldı.

Ölüme sebep olan atışın hangi silahtan çıktığı belirlenemedi

Şüphelilerden Eyüp Aygün'ün de olay sırasında elindeki silahla ateş ettiği kaydedilen iddianamede, şüpheli Sevim Kırık'ın ise beze sarılı vaziyette bulunan elindeki silahı çimenlik alana attığı belirtildi. Maktul Cüneyt Elik'in İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan otopsi raporunda, ölümünün ateşli silah yaralanmasına bağlı olduğu belirtilen iddianamede, Elik'in ölümüne sebep olan atışın hangi şüphelinin silahından ateşlendiğinin belirlenemediği vurgulandı.

İddianamede, suça konu silahların 6136 sayılı yasaya göre yasak niteliğine haiz ateşli silahlardan olduğunun İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarından alınan uzmanlık raporunda belirtildiği ifade edilerek, şüphelilerin bu şekilde üzerlerine atılı suçları işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

Şüpheliler Eyüp Aygün, Kerem Beyazıt, Ramazan Sarı, Mehmet Aytekin ve Serkan Varol’un “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, şüpheli Sevim Kırık’ın da “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, gönderildiği Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.