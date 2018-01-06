Umut Nas’ın katili yakalandı

İSTANBUL Avcılar'da bir aracın içerisinde tartıştığı Umut Nas'ı öldüren Recep T. ile kendisine yardım yataklık yaptığı öne sürülen bir şüpheli Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonla yakalandı. ÖldürülenUmut Nas'ın 'Kız arkadaşımı rahat bırak' demesi üzerine çıkan tartışma sonucu cinayetin yaşandığı iddia edilirken, şüphelinin ise ifadesinde, 'Bana tokat attığı için, ateş ettim' dediği öğrenildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nü harekete geçiren olay, 5 Aralık Günü 23.40 sıralarında Avcılar’a bağlı Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi.

Öldürülen, 22 yaşındaki Umut Nas ile 40 yaşındaki Recep T. Avcılar’da ortak otopark işletiyorlardı.

İddialara göre, otoparkın yakınlarında bir kafede çalışan bir genç kız lise arkadaşı olan Umut Nas’a Recep T.’nin kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Umut Nas’da iş ortağı olan Recep T. ile konuşmak için aracına

aldı. Aracın içerisinde ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma yerini bıraktığı esnada Recep T. silahını çıkartarak Umut Nas’a ateş etti. Umut Nas 2’si başına 4’ü vücuduna isabet eden 6 kurşunla ağır yaralandı. Recep T. araçtan inerek kaçarken, hastaneye kaldırılan Umut Nas ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAKLANDIĞI ADRESE GECE OPERASYONU

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro ekipleri, Umut Nas’ı öldüren şüphelinin ortağı Recep T. olduğunu belirledi. Kimliği belirlenen şüpheliyi yakalamak için takip başlatıldı. Yapılan takipler sonucu Recep T.’nin Sultanbeyli’de saklandığı adres belirlenerek harekete geçildi. Geçtiğimiz Çarşamba Günü gece saatlerinde adrese düzenlenen operasyonda Recep T. ve kendisini saklayan Hüsnü K. gözaltına alındı.

‘BANA TOKAT ATTIĞI İÇİN ATEŞ ETTİM’ DEDİ

Emniyette götürülerek sorguya alınan Recep T. ifadesinde, ‘Umut, ortağı olduğumuz otoparktan beni atmak istiyordu. Aramızda iş tartışması yaşandı. Tartışmanın ardından Umut bana tokat attı. Yaşı küçük olduğu halde bana tokat atmasına karşılık, ateş ettim’ dediği iddia edildi. Recep T.’ye yardım yardım yataklık yaptığı iddia edilen Hüsnü K. ile emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.