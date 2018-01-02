Üsküdar’da paniğe yol açan yangın

Üsküdar Kuzguncuk’ta 3 katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken alev alev yanan ahşap yapıda kısmen çökme meydana geldi.

Yangın, Üsküdar Kuzguncuk Tomrukağası sokakta bulunan 3 katlı bir ahşap binada meydana geldi.

Bir kişinin ikamet ettiği yapıda elektrik sobasından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipleri iç kısımdan alev alev yanan yangına müdahale etti. Uzun süren müdahale sırasında yapıda kısmen çökmeler meydana geldi.

Yangın sırasında evde bulunan bir kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.