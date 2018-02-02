Üsküdar’daki kazanın ardından… Otobüs sürücüsü tutuklandı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan özel halk otobüsünün sürücüsü Selim Karakaya “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçunu işlediği iddiasıyla tutuklandı. Şoför ifadesinde "Önümdeki aracın durması üzerine kontrollü bir şekilde frene bastım. Fakat sürücüsü olduğun yolcu otobüsü bir anda hızlanmaya başladı. önümdeki otobüse çarpmamak için sağa kırdım. Tüm uğraşıma rağmen araç durmadı” dedi.

Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nde seyir halindeki Ataşehir-Kadıköy seferini yapan özel halk otobüsünün kontrolden çıkarak durağa dalması sonucu, 3 kişinin hayatını kaybettiği iki kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan otobüs sürücüsü Selim Karakaya savcılık sorgusu için Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

DEHŞET ANLARI OTOBÜSÜN KAMERASINA BÖYLE YANSIDI

Savcılık sorgusunun ardından otobüs sürücüsü Selim Karakaya, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

Karakaya çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

“500 KM'lik önceki kullanımı vardı”

Savcılık ifadesinde ilk seferine kaza günü sabah 06.15'te başladığını söyleyen Karakaya, “Aynı firmada özel halk otobüsü şoförü olarak 9 yıldır görev yaparım. Kazaya karışan sevk ve idaremdeki körüksüz belediye otobüsü 2017 model olup 2018 tarihinde trafiğe çıkışlıdır. Araçlar yolda herhangi bir taşıma vasıtası olmadan İstanbul'a gelmiştir. Bildiğim kadarıyla araç İzmir'den geldiği için 500 kilometde yol yapmıştır. Ben olay günü aracı kullandığımda 500 kilometrelik önceki kullanımı vardı. Aracı servise çıkmadan önce, yolda denemiştim. Kısacası araç sıfır KM diyebiliriz. 1 Şubat günü ilk servisime kazaya karışan araç ile sabah 06.15'te başladım” dedi.

“Otobüse çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım”

Kazanın meydana geldiği durağa yaklaşırken hızını düşürdüğünü ancak aracın kontolünden çıktığını söyleyen Karakaya, “Kaza yerine doğru geldiğimde zaten durağa yaklaşacağım için düşük hızda seyrediyordum. Ancak bir anda nasıl oldu anlayamadım. Araç benden kontrolsüz olarak aniden hızlanmaya başladı. Ben de durakta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım ve kaldırıma yöneldim. Fakat aracı müdahaleme rağmen durduramadım ve kaza meydana geldi. Kullandığım araç otomatik şanzumanlıdır” ifadelerini kullandı.

“Tüm uğraşıma rağmen araç durmadı”

Şüpheli Selim Karakaya, mahkemedeki ifadesinde, “Önümdeki aracın durması üzerine kontrollü bir şekilde frene bastım. Fakat sürücüsü olduğun yolcu otobüsü bir anda hızlanmaya başladı. önümdeki otobüse çarpmamak için sağa kırdım. Tüm uğraşıma rağmen araç durmadı” dedi.

“Olay teknik arızadan dolayı meydana gelmiştir”

Şüphelinin avukatı, soruşturmanın tutuksuz olarak devam edilmesini hakimlik aksi kanaatte ise adli kontrol altına alınmasını talep ederek, “Olayla ilgili aracın seyri incelendiğinde müvekkilimin kazayı önlemek için büyük çaba gösterdiği görülmektedir. Teknik bir arızadan dolayı olay meydana gelmiştir. Kaza tespit tutanağında bu teknik arıza tespit edilemediği için kusur verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, suç neticesinde meydana gelen ölüm ve yaralanma sayısı nedeniyle şüpheli Selim Karakaya'nın tutuklanmasına karar verdi.