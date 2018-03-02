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Üst geçide çarpıp alev alev yanan TIR’ın içerisindeki sürücüyü esnaf kurtardı

Antalya’da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR sürücüsü, üst geçidin refüjdeki ayaklarına çarparak alev aldı. TIR şoförü, çevredeki esnaf tarafından alev alev yanan aracın içinden son anda kurtarıldı.

android-time 18:35 2 Mart 2018
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Üst geçide çarpıp alev alev yanan TIR’ın içerisindeki sürücüyü esnaf kurtardı
Antalya’da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR sürücüsü, üst geçidin refüjdeki ayaklarına çarparak alev aldı. TIR şoförü, çevredeki esnaf tarafından alev alev yanan aracın içinden son anda kurtarıldı.

Kaza bugün 16.00 sıralarında Gazi Bulvarı Düden Kavşağındaki yaya üst geçidin bulunduğu bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalimanı istikametinden şehir merkezine doğru ilerleyen Erdoğan Ç. yönetimindeki TIR, Düden Kavşağına geldiği sırada şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağın 100 metre ilerisinde bulunan yaya üst geçidinin refüjdeki demir ayaklarına çarptı. Çarpmanın ardından alev almaya başlayan TIR’ı gören çevredeki bazı esnaf, hemen yangın söndürme tüpleriyle söndürmeye çalıştı.

ANTALYA'DA ŞOFÖRÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TIR SÜRÜCÜSÜ, ÜST GEÇİDİN REFÜJDEKİ AYAKLARINA ÇARPARAK ALEV ALDI. TIR ŞOFÖRÜ, ÇEVREDEKİ ESNAF TARAFINDAN ALEV ALEV YANAN ARACIN İÇİNDEN SON ANDA KURTARILDI.

ANTALYA’DA ŞOFÖRÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TIR SÜRÜCÜSÜ, ÜST GEÇİDİN REFÜJDEKİ AYAKLARINA ÇARPARAK ALEV ALDI. TIR ŞOFÖRÜ, ÇEVREDEKİ ESNAF TARAFINDAN ALEV ALEV YANAN ARACIN İÇİNDEN SON ANDA KURTARILDI.

Diğer esnaflar ise araç içerisindeki Erdoğan Ç.’yi dışarıya çıkarttı. Müdahalelere rağmen TIR sönmeyince, durum polis ve itfaiye haber verildi. Olay yerine gelen polis, trafiği kontrollü olarak verirken, aracın kaza yaptığı şerit ise trafiğe kapatıldı.

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Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı TIR şoförünü ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Erdoğan Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Olayın görgü tanıklarından bir sürücü, TIR’ın bir aracı solladıktan sonra üst geçide çarptığını ve daha sonra alev almaya başladığını anlattı.

İHA

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Son güncelleme: android-time 18:3602.03.2018
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