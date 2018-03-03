Usta haberci Uğur Dündar’ın son kitabı! Marmaris’te muhteşem imza günü…

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar, yeni kitabı "O Halde Biz Anlatalım"ın ilk imza gününü Marmaris'te gerçekleştirdi. Yoğun bir ilgi gören Usta gazeteci Uğur Dündar, "Değerli Marmarisli okurlarımıza kitabımızı imzalıyoruz. İlgilerine çok teşekkürler. Var olsunlar!" dedi.

Usta gazeteci Uğur Dündar “O Halde Biz Anlatalım”ın ilk imza gününü Marmaris’te gerçekleştirdi. Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’ndeki imza gününde, Dündar okurları büyuk ilgi gösterdi. Kitabını imzalayan Uğur Dündar, okurlarıyla söyleşti, bol bol da fotoğraf çektirdi.