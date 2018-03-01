Uyuşturucu belası! İlk bölüm: Bir bağımlının hikayesi…

Kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin çabalarına, polisin ve jandarmanın insanüstü gayretine rağmen uyuşturucu kullanımı her geçen gün artıyor. Neredeyse her gün düzenlenen narkotik operasyonlarına rağmen bu beladan kurtulamıyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede sadece güvenlik güçlerinin çabaları maalesef yeterli olmuyor. Ailelere de büyük görevler düşüyor. Peki uyuşturucu ile mücadelede ülkemizdeki son durum ne? Madde bağımlılığında ve bununla mücadelede ülkemizin dünya sıralamasındaki yeri neresi? Uyuşturucu kullanımı belasını tarihe gömmek mümkün mü? İşte uyuştucuyla mücadele konusunda hazırladığımız haber dizisinin ilk bölümü... Bir 'bağımlının' hikayesi...

Röportaj: Eser AKGÜL

Türevi her ne olursa olsun, kullanıma başlayanlara, etkisinin geçmesinden sonra yokkunluk hissi yaşatan uyuşturucuların bağımlılık etkisi, zehir tacirlerinin arz konusunda iştahlı olmasına sebep oluyor. Uyuşturucu ile mücadele eden uzmanlar, uyuşturucu ticaretinin aslen arz ve talebe bağlı olduğunu belirterek, madde bağımlılığının, zehir tacirlerinin talep konusunda sıkıntı yaşamadıklarını dile getiriyor. Küresel uyuşturucu ticaretinin bazı raporlarda 1 trilyon 800 milyar dolarlık bir hacminin olduğunu belirten uzmanlar, bu rakamın enerji ve silah ticaretinin ardından 3'üncü sırada olduğunu ifade ediyorlar. Ülkemizde de rakamlar korkunç. Resmi rakamlara göre sadece geçen yıl yaklaşık 70 bin kişi, uyuştucuran kurtulmak için hastanelere müracaat etti. Tedaviyi reddedenler ve tedavi olanağı bulamayanlar da hesaba katıldığında, Türkiye’de bir milyona yakın insanın hayatında uyuşturucunun yer aldığı tahmin ediliyor.

İBRETLİK BİR HİKAYE

İşte onlardan sadece birisi. 27 yaşında bir genç. İstanbul’un en gözde üniversitelerinden birisinde matematik mühendisliği bölümünde okuyor. 20 yaşından beri yani 7 yıldır uyuşturucu kullanıyor. Son bir yılda bu beladan kurtulmak için birçok adım atmış. Madde kullanımını azaltmış ancak kopamamış. Tahmin edileceği üzere arkadaş çevresi yüzünden bu belaya bulaşmış. Zehir hayatını zindana çevirmiş. Hedefi en kısa zamanda madde bağımlılığını hayatından çıkarmak. İşte her cümlesi özellikle ebeveynler için ibretlik olan ‘bol maalesefli’ hikayesi…

EN BÜYÜK MÜCADELE İSTANBUL’DA VERİLİYOR

Türkiye geneli polis sorumluluk bölgesinde yakalanan toplam 80 ton 780 kg uyuşturucunun yüzde 12'si, 29 milyon uyuşturucu hapın ise yüzde 20'si İstanbul'da yakalandı. Emniyet verilerine göre; 2017 yılında Türkiye’de 113 bin 884 adli olayla alakalı 159 bin 526 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL’DAKİ SON NARKOTİK OPERASYONUNA SÖZCÜ EKİBİ DE TANIKLIK ETTİ

Bunlardan 15 bin 73’ü tutuklandı. Bu olayların 33 bin 66'sına ise İstanbul Polisi müdahale etti. İstanbul'da müdahale edilen uyuşturucu suçları ile 47 bin 226 şüpheli yakalandı, bu şüphelilerden 5 bin 60'ı da tutuklandı.

İSTANBUL’DA SADECE 240 YATAK VAR

İstanbul'da devlet hastaneleri ve özel hastanelerde uyuşturucuyla mücadele ile ilgili sadece 240 yatak bulunuyor. Bunlardan 150'si devlet hastanelerinde 90'ı ise özel hastanelerde hizmet veriyor. Bu hastanelerdeki uyuşturucu tedavisi 7 ile 15 gün arasında değişiyor. İstanbul'da 2017 yılında hastanelerde ayakta ve yatarak tedavi gören uyuşturucu bağımlısı sayısının 68 bin olduğu düşünülürse tedavi konusunda daha yapılması gereken çok şey var. Uzmanlara göre bu rakamlar ürkütücü. Hiç hastaneye uğramayan bağımlı sayısının bilinen rakamdan 10 kat daha fazla olabileceği değerlendiriliyor.

YARIN: GENÇLERİ UYUŞTURU BELASINDAN KORUMAK İÇİN NE YAPMALI?

