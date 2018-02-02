‘Uyuşturucu satma dedi’ öldürdü

İstanbul Küçükçekmece'de “Mahallede uyuşturucu satma” tartışması kanlı bitti. Uyuşturucudan kaydı olan Fırat A., yine uyuşturucudan kaydı olan Mehmet Ç.’yi "uyuşturucu sattığı" iddiasıyla ateş ederek öldürdü.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay, 5 Aralık Günü Halkalı Merkez Mahallesi Tuncel Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 34 yaşındaki Fırat A., oturdukları mahallede uyuşturucu sattığını düşündüğü Mehmet Ç.'yi (30) gördü. Fırat A., Mehmet Ç.'ye “Mahallede neden uyuşturucu satıyorsun” diye çıkıştı. İkili arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların müdahelesi üzerine tartışma sona erdi.

Olay yerinden ayrılan Mehmet Ç. bir süre sonra arabayla tekrar geri döndü. Mehmet Ç.'nin geldiğini gören Fırat A., pompalı tüfekle dışarı çıkıp araca doğru ateş etti. Açılan ateş sonucu araçta bulunan Mehmet Ç. ve arkadaşı Çağlar K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki kişiden Mehmet Ç. hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli Fırat A.’yı 28 Ocak’ta gözaltına aldı.

ÖLENİN DE ÖLDÜRENİN DE UYUŞTURUCUDAN KAYDI VAR

Emniyette sorguya alınan şüpheli Fırat A.'nın “Yaralama”, “Uyuşturucu kullanma”,”Hırsızlık” ve “Gasp” suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Öldürülen Mehmet Ç.'nin de,”Uyuşturucu kullanma”, “Hükümlü ve tutuklunun kaçmasına yardım etmek”, “Yağma” ve “ Görevini kötüye kullanmak” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyette sorguya alınan şüphelinin ifadesinde, “Mehmet Ç.,'nin uyuşturucu hap sattığını öğrendim. Satmamasını söyleyince tartışma yaşadık. Tartışmanın ardından o kişi, arabayla geri geldi. Bana saldıracaklarını düşündüm. Ben de onları korkutmak için ateş açtım.Amacım öldürmek değildi” dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fırat A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.