Vali’den kurum amirlerine karne

Antalya’nın 2017 yatırım miktarı 17 milyar 555 milyon 221 bin 212 lira olarak açıklandı. Vali Münir Karaloğlu, projeler için çıkarılan ödenekleri kullanamayan kurum amirlerine karne vererek "Karnen sıfır, otur yavrum" dedi.

Antalya'da 2018 yılının ilk İl Koordinasyon Toplantısı Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Yatırım faaliyetlerinin ele alındığı toplantıda, Antalya'nın 2017'i toplam yatırım miktarı 17 milyar 555 milyon 221 bin 212 lira olarak açıklanırken, Vali Karaloğlu, projeler için kurumlara çıkartılan ödeneklerin yıl bitmesine karşın hiç kullanmayan ya da az kullanan kurum amirlerine “Karnen sıfır gözüküyor”, “Sınıfta kaldın yavrum, otur” diyerek göndermeler yaptı.

Antalya'da 2018 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Münir Karaloğlu başkanlığında ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin katılımıyla Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıda, 2017 yılında yatırımcı kuruluşlar ve mahalli idareler tarafından 855 adet yatırım projesi yürütüldüğü açıklandı. Projelerden 406'nın bittiği de belirtilirken, 366 projenin halen devam ettiği, 29 projenin ihale aşamasında olduğu ve 54 projeye ise henüz başlanılmadı bildirildi. Tüm projelerin toplam maliyeti 17 milyar 555 milyon 221 bin 212 lira açıklanırken, devlet tarafından yatırımlar için 3 milyar 771 milyon 366 bin 68 lira ödenek çıkartıldığı ancak harcamanın 2 milyar 849 milyon 419 bin 867 lira olduğu kaydedildi. Tüm projelerdeki parasal gerçekleşme oranı yüzde 75,6 olarak kaydedilirken, bunların yüzde 81,3'ünü yatırımcı kuruluşlar, yüzde 63'ünü ise mahalli idareler gerçekleştirdi.

Beş kurum sıfır çekti

Beş kurum 2017’de sıfır çekti. Sıfır çeken kurumlar ise Kredi Yurtlar Kurumu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü oldu. Belediyelerden ise İbradı Belediye Başkanlığı sıfır çekti.

Karaloğlu: “Burhannettin sınıfta kaldın yavrum, otur”

2017 yılı yatırım raporunu inceleyen Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise, yatırım projeleri için kurumlara çıkartılan ödeneklerin yıl bitmesine rağmen yatırım harcama oranlarının düşüklüğü ile ihale süreçlerinin uzamasına tepki gösterdi.

Vali Karaloğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilisini dinledikten sonra, “Karne çok kötü sıfır gözüküyor” dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu’nu dinledikten sonra ise “Burhanettin sınıfta kaldın, yüzde 41 otur bakayım” dedi. İl Jandarma Komutanlığı’nın notunun da iyi olmadığını belirten Karaloğlu, BATEM Müdürü Abdullah Ünlü’ye de “Sıfır çekmişsin” dedi. Vali Karaloğlu, yatırım harcamalarını yüzde 100 ve yüzde 90’ın üzerinde tamamlayan Karayolları, DSİ, Ulaştırma, Orman, Meteoroloji gibi diğer kamu kurumlarının yöneticilerine de teşekkür etti.

Ödeneği yıl bitmeden proje için tamamen kullanan kurumlara ise teşekkür eden Karaloğlu, yaz aylarında kentte inşaat yasağı olduğuna dikkat çekerek ihale işlemlerinin Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilmesi yönünde talimatlar verdi.

İHA