Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Vatan Partisi, 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayını bugün Ankara’da yapacağı olağanüstü kurultayda açıkladı. Yapılan oylamada delegelerin tamamının oyuyla Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Vatan Partisi, 2019'da yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı adayını açıklamak üzere bugün Ankara'da olağanüstü kurultayını toplandı. Vatan Partisi Kurultayında, 26 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen Merkez Karar Kurulu’nda oybirliğiyle alınan kararla Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adayı gösterildiği ilan edildi. Yapılan oylamada delegelerin tamamının oyuyla Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Cumhurbaşkanı adayı oldu.