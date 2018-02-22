Kasımpaşa maçında aniden bayılan sarı kırmızılıların forveti daha önce birkaç kez aynı durumu yaşamıştı. Peki Fransız golcünün rahatsızlığı nedir? Tehlikeli midir? İşte yanıtları:

Bayındır Söğütözü Hastanesi Nöroloji Bölüm Başkanı Uzm. Dr. İhsan Özcan Ertürk, vazovagal senkop ile ilgili merak edilenleri şöyle anlattı: “Bayılmanın çeşitli oluş mekanizmaları mevcuttur. En sık görülen formu vazovagal senkop olarak da adlandırılan basit bayılma şeklidir. Bu durum, çocuk ve genç yetişkinlerde ve bayanlarda daha sıktır. Vazovagal senkop, kan basıncının (tansiyonun) düşmesi sonucu beyin kan dolaşımının azalmasıyla gelişen bilinç kaybıdır. Bu tip bayılma tipik olarak ayakta gerçekleşir ve çoğunlukla öncesinde hararet, bulantı, sersemlik ve göz kararması yaşanır. Basit bayılma yaşayanlarda genellikle önemli bir sorun (kalp veya sinir sistemi) saptanmaz.”

Tedavi gerektirmez

Genellikle vazovagal senkop tedavi gerektirmez. Öncelikli yaklaşım bayılmaya neden olan tetikleyicilerin belirlenmesi ve bunlardan olabildiğince uzak durulmasıdır. Ataklar günlük yaşantıyı olumsuz etkileyecek sıklıkta iseler tedavi planlaması yapılabilir. Tedavi yaklaşımının temeli kan basıncının düşmesini önlemeye çalışmaktır. Bu amaçla ilaçlar kullanılabileceği gibi varis çorabı kullanımı da önerilir. Öte yandan kalp ritim sorunları için gerekiyorsa kalp pili uygulamaları da düşünülebilir.

4 önemli sebebi

1- Ayakta uzun kalma

2- Artmış ısı maruziyeti

3- Kan görme

4- Yaralanma korkusu

Bu belirtilere dikkat

Bayılma öncesinde bu belirtiler ortaya çıkabilir:

– Baş dönmesi

– Mide bulantısı

– Ciltte solukluk

– Görme bulanıklığı

– Soğuk terleme

– Esneme ve uyku hali

YÜREKLERİ AĞZA GETİRMİŞTİ

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis, geçtiğimiz günlerde oynanan Kasımpaşa maçında yürekleri ağza getirmişti. Maçın 7. dakikasında rakip ceza sahası içinde baygınlık geçirmişti. Sağlık ekiplerinin acil müdahalesi sonrası ayağa kalkan Gomis, kontrollerin tamamlanmasının ardından oyuna tekrar dahil olmuştu.

Bayılma neden olur?

Halk arasında bayılma olarak bilinen senkop; beyne giden kan akımının azalmasından kaynaklanan ani ve kısa süreli bilinç kaybıdır. Birçok farklı durum bayılmaya neden olabilir. Bu nedenler arasında; düzensiz kalp atışı (aritmi), kan basıncı (tansiyon) düşüklüğü, nöbetler, panik veya anksiyete atakları, kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) ve kansızlık (anemi) sayılabilir. Bayılma, önemli bir sağlık sorununun belirtisi olabileceği gibi sağlıklı bireylerde de görülebilir. Çoğu bayılma kısa süreli olup kişi genellikle birkaç dakika içinde bilincine kavuşur. Bayılma yaygın bir sorundur, hayatı tehdit etmez; ancak gerçekleştiği ortam ve hastanın yaşı ile ilişkili olarak çeşitli riskler (kafa travması, kalça kırığı vb) taşır.