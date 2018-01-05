Münir Özkul’un perde tiradı

Yıllar öncesinde tek kanallı Türkiye'nin "tiyatro programları yayınlanan" TRT'sinde bir tiyatro programı yayınlanırdı her cumartesi gecesi. Programın sonunu defalarca izlenmesine rağmen iple çekilirdi o günlerdi. Çünkü, Münir Özkul çıkar ve Osmanlı döneminin aktörlerinden ünlü tiyatrocu Tomaz Fasulyeciyan'ın tiradını okurdu. Aslında Özkul bu tiradı ilk olarak Haldun Taner'in ünlü oyunu "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyununda ilk olarak okumuştu. Sonra TRT'nin programında kapanışı hep onunla yaptı. Tiradın sonu Münir Özkul ve onun gibi 7'den 77'ye kadar yaşamlarımıza giren bütün güzel tiyatrocular, sinemacılara geliyordu: VE PERDE...