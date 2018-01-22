Vurulan şüpheli suç makinesi çıktı

Kağıthane'de bir polis memurunun yaralandığı çatışmanın ardından yakalanan şüpheli Alpay G.(20)'nin 10 ay içinde 24 ayrı silahlı market gaspı yaptığı tespit edildi. Şüphelinin suç ortağı ile birlikte motosikletle geldiği marketlerden yaklaşık 220 bin lira gasp ettiği tespit edilirken, polis firarda olan diğer gaspçıyı arıyor.

İstanbul Kağıthane’de 30 Aralık Günü vurularak yakalanan market gaspçısı suç makinesi çıktı. Yaklaşık 24 marketten 222 bin liralık liralık vurgun yapan gasp şüphelisinin, adliyeye sevk edilirken koltuk değnekleri kullandığı dikkat çekti.

İstanbul Kağıthane’de 30 Aralık Cumartesi Günü bir markete girerek gasp yapmaya çalışan iki şüpheli ile polis ekipleri arasında silahlı çatışma yaşanmıştı. Bir polisin yaralandığı çatışmada vurulan bir gaspçı gözaltına alınırken, diğer şüpheli ise kayıplara karışmıştı.

Hastanedeki tedavisi yapılan şüpheli Gasp Büro Amirliği’ne götürülerek sorguya alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarda 20 yaşındaki Alpay G. isimli gaspçının bir arkadaşıyla, 2017 yılı boyunca Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane’de bulunan marketleri gasp ettiği ortaya çıktı.

KASKLA GASP YAPTILAR

İki şüphelinin plakasız motosikletle marketlere gittiği, silahla çalışanları tehdit ederek gasp yaptıkları belirlendi. Marketteki

güvenlik kameralarına karşı yüzlerini gizlemek için tedbir amaçlı kask kullandıkları öğrenildi.

EMNİYETTEN KOLTUK DEĞNEKLERİYLE ÇIKTI

İki gaspçının 24 marketten yaklaşık 222 bin liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Alpay G.’nin ‘kasten yaralama’ ve ‘hırsızlık’ suçlarıyla birlikte 8 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Alpay G., 16 Ocak’ta adliyeye sevk edildi. Koltuk değnekleri yardımıyla yürüyen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin diğer gasp şüphelisini yakalama çalışmaları ise sürüyor.