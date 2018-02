Yapıcı uyarı ve öneriler doğruları bulmak içindir

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, SÖZCÜ’ye konuştu. TBB Başkanı, isimlerindeki ‘Türkiye’ ifadesinin kaldırılmak istenmesine, “Bu vatan için yüreği titreyenlerin görüşü dikkate alınmalı” diye karşı çıktı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yurtdışında katılacağı bir toplantı için Esenboğa Havalimanı'na giderken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, barolarla ilgili açıklamasını duydu. Konu son derece önemli olduğu için uçağa binmeden döndü. Değişik illerde baroları tek pota altında toplayan ve milli konularda en ön safta olan Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, SÖZCÜ'ye şöyle konuştu:

‘TBB, ANAYASAL BİR KURUMDUR'

“Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Barolar Birliği'nin milli duruşunu sorgulayan cümlelerini gerçekten hayretle dinledik. Üzücü. Cumhurbaşkanı, kendisi gibi düşünmeyen ama bu vatan için yüreği titreyen başkalarının görüşlerini dikkate almak zorunda. Yapıcı uyarılar, öneriler, eleştiriler daha doğruyu bulmak içindir. Cumhurbaşkanı, baroları ve Türkiye Barolar Birliği'ni bölmekten söz ediyor. “Türkiye Barolar Birliği'nin adından ‘Türkiye' kelimesi çıkarılmalıdır. Bunu, Bakanlar Kurulu yapsın” diyor. Bilgi yanlışlığı buradan başlıyor. Biz, Anayasal dayanağı olan kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüyüz. Adımızdaki ‘Türkiye' kelimesi de Bakanlar Kurulu Kararı'yla değil, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'yla verilmiştir.

PKK, FETÖ İÇİN ALTIN FIRSAT

Açık söyleyeyim; ‘Her ilde isteyen avukatlar bir araya gelsinler, istedikleri gibi baro kursunlar, bunlar da ayrıca kendi birliklerini oluştursunlar' demek Türkiye'yi bölmektir. Bu yapılır ise; PKK, FETÖ gibi terör örgütleri bugün hayal bile edemedikleri altın bir fırsat yakalarlar. Etraflarına topladıkları, farklı söylemlerle akıllarını çeldikleri insanlarla kendi barolarını ve birliklerini kurarlar. Bunların arkasındaki yabancı devletler de bu yapıları muhatap alır.

FETÖ'nün ve PKK'nın “Biz terör örgütü değiliz, iktidar bize muhalif olduğumuz için eziyet ediyor” propagandasını, iktidar, kendi elleriyle dünyada haklı çıkarmamalıdır. Türkiye'yi, haklı milli davalarımızı dünyada savunan tek örgütlü güçten mahrum bırakmamalıdır. Aksi davranış gayri milli olur. TBB, her milli meselede en akılcı ve en milli tavrı göstermiştir.

ETNİK YAPIYA GÖRE BARO

‘İsteyen gelsin istediği gibi baro kursun' denilirse her mezhepten, etnik gruptan ve her siyasi partiden barolar da çıkar. Her avukatın sosyal yardımlaşma fonuna katkısı sayesinde, 106 bin avukatımız, 20 bin stajyer avukatımız, eşleri ve çocukları bir lira dahi ödemeden yatarak tedavi oluyorlar özel hastanelerde. Öksüz ve yetimler bize emanet. Nereden baksanız TBB'yi ve baroları bölmeye niyetlenmek büyük bir yanlışlıktır. Cumhurbaşkanı doğru kaynaklardan doğru bilgilendirildiğinde eminim o da anlayacaktır. Yeter ki siyasi parti gözlükleriyle değil, cumhurbaşkanı gözlükleriyle meselelere baksın.”