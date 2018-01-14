Yarın okullar tatil mi? Ankara’da 15 Ocak Pazartesi kar tatili var mı?

Ankara'da okullar pazartesi yani 15 ocakta tatil edilecek mi? Sabah saatlerinde başlayıp caddeleri beyaza bürüyen kar yağışı öğrencileri bu soruya yöneltti. Ankara Valiliği yarın (15 Ocak 2018 Pazartesi) okulların tatil edip etmeyeceğine dair bir açıklama yapıp yapmadığı öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Ankara’nın Ayaş ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde Dikmen’de etkili olmaya başlayan kar yağışı gece de yağmaya devam edecek. Ankara’daki hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmininde de Ankara’yı karlı bir haftanın beklediği görülüyor. Öte yandan kar yağışı yarın Ankara’da okullar tatil mi sorusunu gündeme getirdi.

ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya’da okulların yarın tatil olup olmayacağına dair Antalya Valiliğinden yapılan resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Yapılacak tatil açıklamasını anında sizlerle paylaşacağız.

15 TATİL KARLI GEÇECEK

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Şen sömestır tatilinin karlı geçeceğini duyurdu.

Pazar günü gelecek soğuk ve KAR çok kuvvetli değil. 20 Ocak da gelecek olan sistem daha kuvvetli 3-4 gün Marmara Karadeniz Başta olmak üzere Anadoluda kar bırakır. Sömestir Tatili KAR ile başlayacak görünüyor — Orhan Şen (@TemizHava) 11 Ocak 2018

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