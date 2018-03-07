Yarın sağanak, hafta sonu sürpriz… | Meteoroloji’den son dakika hava durumu haberleri

Kurak ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla geçen kış geride kalıyor. Tüm sene kar haberleri bekleyen vatandaşlar bu hafta sonu baharın gelişini hissedecek. Yarın tüm yurtta etkili olacak sağanak yağışın ardından hafta boyunca süren bulutlu hava dağılacak, son dakika verilerine göre güneşli bir hafta sonu Türkiye'yi bekliyor. İşte gelecek günlerdeki hava durumuna dair detaylar...

Kendini bir gösterip bir kaybolan kış yavaş yavaş bitiyor, Meteoroloji’nin son dakika tahminlerine göre yurdu güneşli günler bekliyor. Yarın yurdun büyük çoğunluğunda etkili olacak sağanak yağışın cuma günü doğuya doğru ilerleyerek yurdu terk edecek. Hafta sonu ise yurdu güneşli günler bekleyecek.

ÖNCE YAĞMUR SONRA GÜNEŞ…

Yarın tüm Türkiye’de beklenen yağışların ardından uzun günler yurdu güneşli ve yağışsız günler bekliyor. Yurtta hafta sonu kendini göstermeye başlayacak güneşli günler kısa sürmeyecek. İstanbul’da mart ortalarına kadar yağış beklenmezken hava sıcaklıklarının ise adım adım yükselmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Çarşamba) Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Konya ve Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli ile Samsun, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin ile yarın (Perşembe) Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların hafif olmak üzere yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.