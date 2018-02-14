Yaşlı çift soba kurbanı oldu

Bursa'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Firdevs Zengin ile eşi Ali Zengin yaşamını yitirdi.

Bursa’nın Yenişehir ilçesi İncirli Mahallesi’nde oturan Firdevs-Ali Zengin çiftinden haber alamayan oğulları, merak edip eve geldi. Anahtar ile içeri giren oğulları, anne ve babasının cansız bedenleri ile karşılaştı.

CESETLER ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Zengin çiftinin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Zengin çiftinin cansız bedenleri kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. DHA