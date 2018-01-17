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Yeni İngiltere Büyükelçisi anı defterine Türkçe yazdı

Akıcı Türkçesi ve Beşiktaş hayranlığıyla hatırlanan İngiltere'nin eski Türkiye Büyükelçisi Richard Moore'un ardından büyükelçi olarak atanan Sir Dominick Chilcott ilk resmi gününde Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtbakir anı defterine Türkçe yazan Chilcott'un da Moore gibi iyi derecede Türkçe okuyup yazması dikkat çekti.

13:1717 Ocak 2018
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Yeni İngiltere Büyükelçisi anı defterine Türkçe yazdı
Akıcı Türkçesi ve Beşiktaş hayranlığıyla hatırlanan İngiltere'nin eski Türkiye Büyükelçisi Richard Moore'un ardından büyükelçi olarak atanan Sir Dominick Chilcott ilk resmi gününde Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtbakir anı defterine Türkçe yazan Chilcott'un da Moore gibi iyi derecede Türkçe okuyup yazması dikkat çekti.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, ilk resmi görev gününde Anıtkabir’i ziyaret etti. Büyükelçi Chilcott anı defterine Türkçe yazdığı metini ‘istikbal göklerde’ şeklinde bitirdi. Birleşik Krallık Büyükelçisi Chilcott ve beraberindeki heyet Atatürk’ün Mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Büyükelçi Chilcott, daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Büyükelçi Chilcott Özel Deftere şunları yazdı:

“Türkiye’deki görevime başlarken muhteşem bir asker ve ileri görüşlü bir devlet adamı olan Modern Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıyor olmak benim için büyük bir onur. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde kazanmış olduğumuz ivmeyi daha da geliştirerek, Britanya’nın Türkiye ile ilişkilerinin ve dostluk bağlarının önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceğini ve işbirliği ve ortaklığımızın, eminim ki Atatürk’ün de isteyeceği gibi, Türk ve Britanya halklarının çıkarlarına hizmet edeceğini umuyorum. İstikbalimiz göklerde.”

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Son güncelleme: 13:2517.01.2018
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