Yeni yılın ilk hırsızı!

2018 yılının ilk hırsızlık olayı Bursa'da gerçekleşti.

Bursa Osmangazi’deki Doğanbey TOKİ konutlarına gelen hırsız, iki dairenin önündeki ayakkabıları alarak kaçtı. İşin ilginç yanı bu hırsız güvenlik kamerasına yakalandığında yeni yıla 1 saniye kalmıştı. Kameranın saati tam 23.59.59’u gösteriyordu.

1 SANİYE İLE YENİ YILIN İLK HIRSIZI GÖRÜNTÜLENDİ

Bir ayakkabı hırsızı Bursa Osmangazi’deki Doğanbey TOKİ konutları B-8 blok kat 8’e geliyor. 2017 yılının son saniyesinde konut sakinleri yeni yıla saniyeleri sayarken apartman koridorunda bir kişi beliriyor. Güvenlik kamerasının saati 23.59.59’u gösterirken iki dairenin kapısındaki ayakkabıları alan hırsız 2018 yılının ilk hırsızı olarak aranıyor.