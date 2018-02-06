Yeşil Yol’a karşı çıkan 11 kişi beraat etti

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Yeşil Yol Projesi kapsamında, Yukarı Kavron ve Samistal yaylaları arasındaki 8 kilometrelik bağlantı yoluna karşı çıkan 24 kişiye 'iş ve çalışma hürriyetini engel' suçlamasıyla açılan iki ayrı davada, 11 kişi hakkında beraat kararı verildi. Bu arada, Yeşil Yol'un tartışmalı güzergâhı da büyük oranda tamamlandı.

Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi kapsamında, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin Yukarı Kavron ve Samistal yaylaları arasında yapımı süren 8 kilometrelik bağlantı yoluna yayla sakinleri karşı çıkmıştı. Yayla sakinleri, 9 Eylül 2015 tarihinde Yukarı Kavron Yaylası’nda tepkilerini dile getirerek iş makinelerini durdurmaya çalışmış, jandarmanın müdahale ettiği 13 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yaylada 10 Ekim 2016 tarihinde yeniden başlayan Yeşil Yol çalışmalarına karşı çıkan 11 kişilik grup da jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Yeşil Yol tepkisi nedeniyle gözaltına alınan 24 kişi hakkında, ‘İş ve çalışma hürriyetini ihlal’ suçlamasıyla Pazar Asliye Ceza Mahkemesi’nde iki ayrı dava açıldı.

‘ÇEVREYİ KORUMAK HERKESİN GÖREVİ’

Davaların 4’üncü duruşmasında 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen bölgede görevli Jandarma Astsubay Çavuş A.B., Yeşil Yol’da çalışan iş makinesi operatörlerine çalışma izin belgesi soran vatandaşların herhangi bir suç işleme kasıtları olmadığını belirtti. Sanık avukatı İbrahim Demirci de çevreyi korumanın herkesin görevi olduğunu belirterek, müvekkillerinin mera alanlarını korumaya çalıştığını ve herhangi bir suç işlemediklerini, üzerlerine atılı suçtan beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti, 11 kişinin üzerlerine atılı suçu işlemedikleri kanaatine vardı, beraat kararı verdi. 13 kişinin yargılandığı ikinci Yeşil Yol davası ise 8 Mayıs tarihine ertelendi.

AVUKAT: DAĞLARA KARŞI KATLİAM YAPILIYOR

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan avukat İbrahim Demirci vatandaşların Anayasa’dan kaynaklanan, kendi yayla ve meralarını koruma hakkını savunduğunu belirtti. Yeşil Yol’da tartışmalı güzergâhın sona geldiğini ifade eden Demirci, “Yaylada 9 metre genişliğinde yol yapılıyor. Yol neredeyse bağlanmak üzere. Dağlara karşı büyük bir katliam yapılıyor. Doğayı, merayı seven yurttaşlar olarak yol çalışmasına hukuksal ve meşru eylemlerle karşı çıkmayı sürdürüyoruz” dedi.

YOL BAĞLANTISINDA SONA YAKLAŞILDI

Yeşil Yol Projesi’nde yaylacıların doğal yapının bozulacağı endişesiyle karşı çıktığı Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron ve Samistal yaylaları arasındaki 8 kilometrelik bağlantı yolunda sona yaklaşıldı. İş makinelerinin kış şartları nedeniyle çalışmaya ara verdiği bölgede mayıs ayından itibaren yeniden çalışma başlayacağı ve tartışmalı güzergâhın birbirine bağlanacağı öğrenildi.

YEŞİL YOL PROJESİ

Yeşil Yol, Samsun’dan başlayarak Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin’in yaylaları ve turizm merkezlerini üst koddan birbirine bağlayan yaklaşık 2 bin 600 kilometre uzunluğunda turizm yolu olarak planlandı. 7 metre genişliğinde gidiş- geliş tek şerit olarak planlanan yolun zemini taş parke döşemeli olacak. Bu yolla birlikte 40 noktada oteller, restoranlar ve kayak tesislerinden oluşan turizm merkezleri oluşturulacak. Yeşil Yol çalışmasının bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde Yeşil Yol Projesi kapsamında yapılan Yukarı Kavron ve Samistal yaylaları arasındaki bağlantı yoluna karşı çıkan çevreciler uzun süre tepkilerini getirmiş, eylemlerde bulunmuştu. Yeşil Yol projesine karşı mücadelenin simgesi haline gelen Havva Ana lakaplı Rabia Özcan da projeye karşı sürdürülen tepkilerde ön saflarda yer almıştı.



Aytekin KALENDER/PAZAR (Rize), (DHA)