Yeşil Yol’da ÇED krizi

Sayıştay, Karadeniz yaylalarını birleştirmeyi amaçlayan ‘Yeşil Yol Projesi’nde ‘ÇED raporu kararı gereklidir’ dedi.

Karadeniz yaylalarını birleştirip turizm merkezi haline getirmeyi amaçlayan “Yeşil Yol Projesi” konusunda ÇED tartışması yaşanıyor. Sayıştay, Karadeniz'in doğal yapısının çok önemli ve hassas olduğunu vurgulayarak, Yeşil Yol Projesi için ÇED raporu alınmadığını açıkladı. Sayıştay, floranın ve bölgenin doğal yapısının bozulma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu da bildirdi.

HASSAS BÖLGE VURGUSU

“Projelerin yürütülmesi sırasında da ÇED raporlarına uygunluğun gözetilmesi gerekirken, bu zorunluluğa uyulmadı” diyen Sayıştay, projeyi yürüten Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (DOKAP) “ÇED raporu alma zorunluluğumuz yok” açıklamasına da tepki gösterdi.Sayıştay raporunda, bölgenin, Uluslararası Koruma Birliği'ne (Conservation International) göre dünyada çok hassas flora, fauna, su ve orman kaynakları içerdiği ve ekolojik hassas bölgeler arasında yer aldığı vurgulandı.