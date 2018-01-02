Yılbaşı bilançosu açkılandı: 215 gözaltı

İstanbul'da, yılbaşı gecesi Polisin yaptığı çalışmada, 215 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 35 silah ele geçirilirken, tacizden yakalananların sayısının 3 olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyeti, yılbaşı gecesi, kent genelinde 37 bin polisle görev yaptı. Özellikle Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy’de yoğunlaşan tedbirlerde, ekipler adeta sabaha kadar kuş uçurmadı. Ağır vasıta araç yasağından, mobil güvenlik kamerasına; “dron savar” silahtan, “Kangal” köpekli ekiplere, çok farklı önleyici tedbirler alan polis, bir yandan da şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

215 GÖZALTI

Gece boyunca yapılan çalışmalarda, 23 bin 476 kişinin GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) üzerinden sorgulandığı öğrenildi. Sorgulanan şüphelilerden 215 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin 156’sı hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise suç ve auç aleti sebebiyle gözaltına alındığı belirtildi.

35 SİLAH, 3 TACİZ GÖZALTISI

Edinilen bilgiye göre, her sene kameralara yansıyan taciz olaylarına bu sene pek rastlanmadı. Ancak taciz sebebiyle şikayetler üzerine 3 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Üst araması yapılan şüphelilerden 35’inin üzerinde silah bulunduğu için gözaltına alındığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise, uyuşturucu, kesici alet, hırsızlık malı taşıma, Yankesicilik gibi suçlardan yakalandığı belirtildi.