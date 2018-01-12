Yılmaz Özdil: Türkiye’yi bunlar bu hale getirdi

Duayen gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu 'Halk Arenası'nın bu haftaki konuğu Türkiye’nin en çok okunan köşe yazarlarından Yılmaz Özdil... Usta gazeteci kendine has üslubuyla izleyenleri verdiği örneklerle hem güldürdü hem de düşündürdü... Türkiye'nin anayasadan, hukuktan ve demokrasiden uzak kaldığını belirten Özdil, bunda pay sahibi olan kişileri örneklerle açıkladı.

Usta gazeteci Yılmaz Özdil Halk Arenası’nda, daha önce hükümetten memnun olup şimdi isyan ederlerden örnekler verdi. Usta gazeteci, saydığı örnekleri kastederek, “Bakın şimdi… Hepimizin bunları muska gibi yanında taşıması gerekiyor. Anayasa rafa kaldırılıyorsa, Türkiye Uganda’dan daha kötü bir hale gelmişse, Myanmar’a gidiyorlar ağlıyorlar falan Myanmar hukuk, insan hakları konusunda Türkiye’den üstteyse bunlarda sorumlu bu işten” diye konuştu.

İşte Özdil’in açıklamalarından bazı satırbaşlıkları;



“BUNLARI MUSKA GİBİ YANIMIZDA TAŞIMAMIZ LAZIM… BUNLARI UNUTMAMAMIZ LAZIM”



“Biz çırpınırken “Anayasamıza, demokrasimize sahip çıkalım derken” HDP, “Biz sandığa gitmeyeceğiz” dedi. Sandığa giderse ne istedikleri ortaya çıkacak yani ‘Evet’… Selahattin Demirtaş diyordu ki ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ çerçevesine sıkışmayarak, sandığa gitmeyerek, Türkiye’de başka bir umut var boykot ediyoruz” diyordu. Şimdi başta Selahattin Demirtaş başta olmak üzere HDP’lileri içeri attılar. Şimdi AKP karar verecek HDP’nin başkanı kim olacak”

“Entel ayaklarıyla Murat Belge… Atatürkçülere küfür ediyordu referandum kampanyasında. Diyordu ki “Kemalizmin yer aldığı cephe sırf hükümete duyduğu nefret nedeniyle Hayır diyor” diyordu. Şimdi ise “Doğrusu ben ben kandırılmış hissediyorum. Bizim desteklediğimiz uydurma bir Tayyip Erdoğan’mış. Biz aklımızı kullanmıyorduk konu mankeniydik.”

“TÜRKİYE’Yİ BUNLAR BU HALE GETİRDİ”

“Cengiz Çandar, “Türkiye’nin önü açılıyor. Hukukun üstünlüğüne Evet demekten başka yol var mı?” diyordu. Bunu da işten attılar şimdi çalışacak yer bulamıyor. Diyor ki şimdi, “Pişmanmısınız derseniz tabi pişmanım daha uyanık davranmalıydım”

Bakın Bülent Arınç yani “Manisalı Lawrence” diyorlar. Diyordu ki, “İktidar gücüyle, ağabey ayaklarıyla insanları bu kadar ezen, Mustafa Kemal devrimine inanmışları bu kadar aşağılayan başka bir siyasetçi olmamıştır. “Hayır diyenlere acıyorum kurban olduğum Allah’ım verdikçe veriyor” diyordu. Şimdi boş süt şişesi gibi kapının önüne koydular “Manisalı Lawrence” diyorlar şimdi…