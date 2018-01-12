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Yılmaz Özdil’li Halk Arenası Adana’da sevenleriyle buluştu!

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu 'Halk Arenası' bu hafta Adana'ya konuk oldu. Halk Arenası sevenleri salonu yine hıncahınç doldurdu.

Sozcu.com.tr
21:1812 Ocak 2018
Haberler Gündem
Yılmaz Özdil’li Halk Arenası Adana’da sevenleriyle buluştu!
Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu 'Halk Arenası' bu hafta Adana'ya konuk oldu. Halk Arenası sevenleri salonu yine hıncahınç doldurdu.

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası’ bu hafta Adana’da sevenleriyle buluştu.880

Türkiye'nin en çok okunan köşe yazarı olmasının yanı sıra, kitapları da satış rekorları kıran, yazı ve kitapları gelecek kuşaklara günümüzde yaşananları anlatan birer başyapıt değeri taşıyan, katıksız Atatürkçü ve cumhuriyet sevdalısı, yiğit gazeteci Yılmaz Özdil, programın konuğu.ugur

Yine Yılmaz Özdil’in gündemle ilgili yorumları günlerce konuşulacak.ozdil

Adana'daki Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde saat 21.00'de başlayan Halk Arenası'na halktan büyük bir ilgi var.

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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin

Kültür Merkezi, Çukurovalılar tarafından tıklım tıklım dolduruldu.1

Çukurova Belediyesi, büyük ilgi nedeniyle salona giremeyenlerin Halk Arenası'nı rahatça izleyebilmeleri için Kültür Merkezi'nin dışına dev ekran kurdu.182

Heyecan dorukta. Bütün Türkiye'nin her hafta nefeslerini tutarak izlediği Halk Arenası Yılmaz Özdil’le gündeme damgasını vuracak.3

İşte o güzel Halk Arenası'ndan en güzel kareler…

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Son güncelleme: 21:3712.01.2018
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