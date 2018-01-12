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Yılmaz Özdil’li Halk Arenası bugün Adana’da!

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'la Halk Arenası'nın bu haftaki bölümü yıllarca unutulmayacak. Programın konuğu, ülkemizin en çok okunan köşe yazarı katıksız Atatürkçü cesur kalem Yılmaz Özdil, yine gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulunacak.

Sozcu.com.tr
12:2212 Ocak 2018
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Yılmaz Özdil’li Halk Arenası bugün Adana’da!
Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'la Halk Arenası'nın bu haftaki bölümü yıllarca unutulmayacak. Programın konuğu, ülkemizin en çok okunan köşe yazarı katıksız Atatürkçü cesur kalem Yılmaz Özdil, yine gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulunacak.

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası' bu hafta Adana'da sevenleriyle buluşuyor. Türkiye’nin en çok okunan köşe yazarı olmasının yanı sıra, kitapları da satış rekorları kıran, yazı ve kitapları gelecek kuşaklara günümüzde yaşananları anlatan birer başyapıt değeri taşıyan, katıksız Atatürkçü ve cumhuriyet sevdalısı, yiğit gazeteci Yılmaz Özdil, cuma akşamı yayına gelecek programın konuğu.1

Usta haberci Uğur Dündar, Özdil’in açıklamalarının olay yaratacağını kaydetti.a

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in konuk olacağı “Uğur Dündar’la Halk Arenası” 12 Ocak’ta saat 21.00’den itibaren Adana Çukurova’daki Orhan Kemal Kültür Merkezi’inden Halk TV canlı yayınıyla ekrana gelecek…

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Son güncelleme: 12:2312.01.2018
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