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Yoğun bakım ayrımcısı FETÖ’nün fıkıhçısı çıktı

‘Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi?’ diyen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Faruk Beşer’in 2008 yılında FETÖ elebaşı için ‘Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Fıkhını Anlamak’ isminde bir kitap yazdığı ortaya çıkmıştı. 15 Temmuz gazisi ve İYİ Parti GİK üyesi Fatih Eryılmaz, yoğun bakımda kadın ve erkek hastaların birlikte tedavi edilmesine karşı çıkan Beşer’in yargılanmasını istedi.

Kamil ELİBOL
android-time 02:59 2 Mart 2018
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Yoğun bakım ayrımcısı FETÖ’nün fıkıhçısı çıktı
‘Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi?’ diyen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Faruk Beşer’in 2008 yılında FETÖ elebaşı için ‘Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Fıkhını Anlamak’ isminde bir kitap yazdığı ortaya çıkmıştı. 15 Temmuz gazisi ve İYİ Parti GİK üyesi Fatih Eryılmaz, yoğun bakımda kadın ve erkek hastaların birlikte tedavi edilmesine karşı çıkan Beşer’in yargılanmasını istedi.

Emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, ''FETÖ liderini öven kitap yazan sözde profesör, terör örgütüne üyelikten yargılanmalı'' dedi.

Fatih Eryılmaz

Fatih Eryılmaz

Faruk Beşer'in kitabında yer alan, “Fethullah Gülen müctehid. F.G. benim ilim kaynağım. Allah ömrünü uzun eylesin. Sağlığımdan al sağlığına kat. Harekete katılmakta geç kalma” sözlerini hatırlatan Eryılmaz şöyle devam etti: “FETÖ liderini övebilmek için İslamın ilkelerini çiğneyerek kitap yazan sözde ilahiyat profesörü. Bu sözde profesörün şu an; terör örgütüne üye olmak, propagandasını yapmak, suçu ve suçluyu övmekten mahkemelerde hesap vermesi gerekirken, gereği yapılmadığı için hâlâ bunların zırvalıklarını duyuyoruz.''

FETÖ ELEBAŞINI ÖVMÜŞTÜ Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Faruk Beşer'in Fetullah Gülen'i övdüğü kitabında, “Hocaefendi'nin Fıkhının Özellikleri” ve “Hocaefendi'nin Fıkhî Görüşlerinden Seçmeler” adıyla iki ana bölüm bulunuyor.

FETÖ ELEBAŞINI ÖVMÜŞTÜ
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Faruk Beşer'in Fetullah Gülen'i övdüğü kitabında, “Hocaefendi'nin Fıkhının Özellikleri” ve “Hocaefendi'nin Fıkhî Görüşlerinden Seçmeler” adıyla iki ana bölüm bulunuyor.

Son güncelleme: android-time 03:5802.03.2018
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