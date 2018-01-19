Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 24 yaralı

Muş'ta meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği 24 kişinin yaralandığı otobüs kazasının ardından bir biri ardına otobüs kazası haberleri geldi. Önce Konya'da bir yolcu otobüsü şarampole devrildiği 38 kişinin yaralandığı haberi ajanslara düştü. Konya'nın ardından bu kötü haber bu kez Sivas'tan geldi. Sivas'ın Koyulhisar ilçesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü yolun sağına devrildi, 16 kişi hafif yaralandı. Bugün meydana gelen otobüs kazalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollardaki otobüs kazalarından ilki bugün saat 08.00 sıralarında Muş’a 50 kilometre uzaklıktaki Solhan mevkinde meydana geldi. Hatay’dan Muş’a gitmekte olan Lider Muş firmasına ait 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü sürücü Adnan Öletaş’ın yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu derece uçtu. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansla Muş ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı.

Konya’da otobüs şarampole devrildi: 38 yaralı

Konya’da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi, kazada 38 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Bedih Üzmelih’in kullandığı Has Turizm’e ait 31 GZ 369 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Üzmelih ile birlikte 38 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Sivas Koyulhisar’da otobüs devrildi: 16 yaralı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü yolun sağına devrildi, 16 kişi hafif yaralandı. Kaza sabah saatlerinde D-100 karayolu üzerinde Koyulhisar ilçesi, Yemişli mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan Ağrı’daki bir yakınlarının cenazesi için yola çıkan kişileri taşıyan Özdemir İsmiçoğlu (49) yönetimindeki 34 UU 4782 plakalı otobüs kar yağışı ve yoldaki buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına yan yattı. Kazada sürücü İsmiçoğlu ile birlikte, otobüsteki yolculardan Sefer, Kerem, Ümmügülsüm, Ayşe, Adile, Mehmet Hanife, Murat, Kıymet, Gülten ve Musa Demir ile Tahsin Engiz, Hediye Yiğit, Bediha Engiz, Sadık Aydoğmuş ve Allahverdi Yiğit yaralandı. Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumlarının hafif olduğu, bir kısmının ayakta tedavi edildikleri öğrenildi. Durumu diğerlerine göre biraz daha ciddi olan Sadık Aydoğmuş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sivas’a sevk edildi.