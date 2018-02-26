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Yolda can pazarı!

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı.

android-time 02:46 26 Şubat 2018
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Yolda can pazarı!
Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönüne ilerleyen Sibel Tekin yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Yıldız Tırpan, Zehra Özyalvaç, Emine Ülkü Kutlu ve Abdullah Can Kutlu yaralandı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

Foto: DHA

Foto: DHA

 

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