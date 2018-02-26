Yolda can pazarı!

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönüne ilerleyen Sibel Tekin yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Yıldız Tırpan, Zehra Özyalvaç, Emine Ülkü Kutlu ve Abdullah Can Kutlu yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA