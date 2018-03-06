Yunan adalarına gemiyle helal tur

Tesettür otellerinin ardından şimdi de “Muhafazakar Gemi” turizmi başladı.

Hünkar International Halal Cruises şirketi, Yunan adalarına tur düzenliyor. 540 yolcu kapasiteli gemi muhafazakar ama tur yaptığı Yunan adalarının büyük bölümünde, gece hayatı ve eğlencesi var.

HER ŞEY DAHİL 249 EURO

‘Alkolsüz her şey dahil' konseptli gemide, yiyecekler de helal sertifikalı olacak. Tüm vakit namazlarında gemide ezan okunacak. Gemide casino bulunmuyor, kumar da yasak. 220 personelin olduğu gemide, kadın ve erkekler için 100'er kişilik iki ayrı mescid yer alıyor. Gemideki güneşlenme alanı, havuz ve SPA merkezi de kadın ve erkeklere farklı zamanlarda hizmet verecek. Güneşlenme alanları ve havuz her gün öğlen saat 13.00 ile 17.00 arası sadece kadınlara ait olacak.

Firma, gemide her akşam canlı müzik ve çocuk animasyonu olacağını belirterek, ‘'Etik değerlere uygun ve ailelere yönelik animasyonlar olacak'' açıklamasını yaptı.

Girit, Santorini, Midilli, Rodos gibi ünlü Yunan adalarını kapsayacak gemi turları 3-4 ve 7 gece olarak planlandı. 14 Haziran'dan itibaren seferlerine başlayacak olan muhafazakar gemi turu fiyatları ise, 249-799 Euro aralığında belirlendi. Firma ‘'En çılgın eğlencelerin yapıldığı'' Mikanos Adası'nın ise özellikle tur kapsamına alınmadığını açıkladı.