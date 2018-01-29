Son dakika: 2. Ordu Komutanı Burseya’da!

Zeytin Dalı harekâtında 10.gün. Operasyonun önemli noktalarından olan Burseya Dağı dün teröristlerden tamamen temizlenirken Afrin merkezinin yolu da açılmış oldu. Son dakika haberine göre; Burseya’da askerler Türk bayrağı dalgalandırdı. TSK'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; 25 uçakla 44 hedef imha edildi ve 40'ı bugün olmak üzere harekâtın başlangıcından bu yana 597 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. ağın çevresindeki 19 nokta da terör örgütünden temizlendi. Kara birliklerinin Afrin'e ilerleyişi sürüyor. Öte yandan Zeytin Dağı Harekatı'nı yöneten 2. Ordu Komutanı İsmail Temel, Burseya Dağı'nda Türk askerlerini ziyaret etti.

İnsansız hava araçları ile belirlenen hedefler obüs, tank ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. F-16'lar bomba yağdırdı. PKK'lılar da ABD silahları ve keskin nişancılarla saldırdı. Ve dün 14.30'da hainlerin Kilis'e roket attığı Burseya Dağı tamamen ele geçirildi. Kaleyi andıran bölgeye Türk Bayrağı dikildi. Stratejik öneme sahip dağın alınmasıyla yaklaşık 13 kilometre uzağındaki Afrin merkezinin yolu açılmış oldu. Burseya'da konuşlanan askeri birliklerin bir sonraki hedefinin Kastal Köyü olacağı öne sürüldü. Öte yandan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in Burseya Dağı’nda incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

2. KANDİL OLARAK ANILIYORDU

TSK düzenlediği Afrin operasyonunda 9 gün geride kalırken, bölgedeki en stratejik 13 noktadan ilki olan ve “2. Kandil” olarak anılan Burseya Dağı ile beraber Afrin'in 5 beldesinde 13'ü köy, 1'i köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 19 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

40 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan TSK, Zeytin Dalı Operasyonu'yla ilgili son gelişmeleri açıkladı. Açıklamada, “Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 44 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 25 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen dört Özgür Suriye Ordusu mensubu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 40 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 olmuştur.” denildi.

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PKK’NIN BETON MEVZİLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Suriye-Türkiye sınırında terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda ele geçirilen stratejik noktalardan 848 rakımlı Burseya Dağı, yakın çevresine hakim konumuyla dikkati çekiyor. Burseya Dağı, bölgede, Kilis ve Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesi istikametlerine karşı elverişli gözetleme ve ateş sahalarına sahip bulunuyor.