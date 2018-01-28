Zeytin Dalı Harekatında 9. Gün: Tanklar ve jetler Burseya’yı vurdu

Mehmetçik’in başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında sınırda iki köy daha teröristlerden temizlendi. Bölgedeki stratejik öneme sahip Burseya Dağı önce savaş uçaklarınca ardından topçu atışlarıyla vuruldu. Yoğun topçu ateşinin ardından bölgeden gelen ilk bilgilere göre Burseya Dağı'nda kontrol tamamen sağlandı.

Afrin’in kuzeydoğusundaki Burseya Dağında TSK ve ÖSO ile terör örgütü PYD/PKK militanları arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Bölgedeki terör unsurları, önce savaş uçakları tarafından ardından topçu atışlarıyla vuruldu. Havadan ve karadan yoğun ateş altına alınan Burseya Dağı ele geçirildi.

BURSEYA DAĞI İÇİN YENİ ÇIKARMA

Afrin'deki terör örgütü YPG hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı, aralıksız süren yağmurun kesilmesi ve yerlerin kurumasıyla birlikte kaldığı yerden devam edildi. Bülbül, Raco ve Cinderes bölgelerindeki hedefler F-16 savaş uçaklarınca vuruldu, tank ve top atışlarının ardından da TSK destekli ÖSO birlikleri, Afrin'e doğru dört ana noktadan ilerleyişini sürdürdü. Dün sınır hattındaki iki köy daha TSK'nın denetimine geçti. Burseya Dağı'na yeni çıkarma yapılırken Mare bölgesinden Tel Rifat üzeri El Bab bölgesine doğru açılan yeni cephede de son hazırlıklar yapılıyor. Azez ve Kilis hattından Hatay sınırına uzanan hatta Afrin kırsalından dün sabah erken saatlerde yoğun çatışma sesleri yükseldi.

Duman yükseldi

Terör örgütüne ait bir çok mevzi, TSK'ye ait savaş uçakları, helikopterler ve obüslerle vuruldu. Gülbaba köyü karşısında bulunan Darmık Dağı ve çevresindeki hedeflerin yoğun vurulması sonrası bir çok noktadan büyük dumanlar yükseldi. Çatışmalar, dün Bülbül, Raco ve Cinderes kasabaları çevresinde yoğunlaştı. Sınırın dağlık kesimlerinde yakın mesafeden süren çatışmalar, öğleden sonra geniş alanlara yayıldı.

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Öğlen saatlerinde Afrin'in kuzey batısında yer alan Raco'nun Ali Bekki köyü, YPG'lilerin bulunduğu noktalar savaş uçaklarının etkili vurması ve tankların konuşlandığı dağlık bölgedeki stratejik noktalardaki isabetli vuruşları ile TSK destekli ÖSO güçleri tarafından ele geçirildi. Ali Bekki köyünün yakın kesimlerinde yer alan ve 740'ıncı nokta olarak bilinen bölgede örgütün bir kampı da denetim altına alındı.

Önce Ali Bekki alındı

ÖSO'ya bağlı Feylek El Şam örgütü Afrin Kuzeybatısında Ali Bekki köyünü aldıktan sonra ilerleyişini sürdürdü. Kısa süre sonra bölgedeki önemli noktada yer alan Ali Baski köyü de alındı. Köyde iki terörist sağ olarak ele geçirildi. Köyün çevresinde çatışmalar gün boyu sürdü. TSK ve ÖSO birlikleri, Afrin kırsalındaki Beski bölgesindeki bazı noktaları da terör örgütünden alarak ilerleyişini sürdürdü. 10'dan fazla terörist etkisiz hale getirildi.

TSK ve ÖSO birliklerinin 20 Ocak'ta başlattığı kara operasyonunda, Adamanlı, Haftar, Hay Oğlu, Ömer Uşağı, Marso, Şeyh Abid, Karmanlı, Bali, Kurni ve Mahmud Ubasi köyleri ile Syria Tel tepesinde kısa süre önce tam kontrol sağlandığını açıklanmıştı.

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484 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

9’uncu gününe giren operasyonla ilgili son gelişmeler Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Şehit sayısını 5’e yükseldiği operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. Harekâta katılan 7 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 37 PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur.

Top sesleri duyuluyor

Zeytin Dalı Harekâtı'nda gece boyunca sınır bölgesinde top atışları duyulurken, bölgedeki birliklere sevkiyat ve lojistik destek de devam etti. Hatay'ın Hassa ilçesi bölgesinde de sabah saatlerinde 2 ‘Sikorsky' ve 1 Atak helikopteri, tam teçhizatlı olarak Suriye tarafına geçiş yaptı.

Mevzi kazarken vuruldular

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Suriyenin Rasulayn kenti arasındaki sınır hattında iş makineleriyle mevzi kazan PKK/YPG'li 10 kişilik terörist grubu da tank atışıyla ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.

Rasulayn kentinde PKK/YPG'li 10 kişilik terörist grubu, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından sınır hattında mevzi kazmaya başladı. Son bir haftada taciz ateşlerinin yapıldığı bölgede mevzi kazıldığını fark eden güvenlik güçleri harekete geçti. Sınırda konuşlu topçu birlikleri, mevzi kazılan yeri, tank atışıyla ateş altına aldı. Teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede atışın ardından yükselen alev topu da görüntülendi.

Teröristler kaçarken sivil elbise giyiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı ile köşeye sıkışan PYD/PKK'lı teröristler, sivil elbise giyerek gizlenmeye çalışıyor.