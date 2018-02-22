Zeytin Dalı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829 oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nın 34. gününe girilirken TSK ve ÖSO'nun Afrin'deki ilerleyişi sürüyor. TSK'dan yapılan açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1829 olduğunu duyuruldu. TSK ve ÖSO birlikleri akşam saatlerinde ise Sarıuşağı ve Rahmanlı köylerini YPG'nin elinden kurtardı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1829 olduğunu duyurdu.

TSK’dan yapılan açıklamada , Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonlarının devam ettiği de belirtildi. Akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin’e bağlı Sarıuşağı ve Rahmanlı köylerini YPG’nin elinden kurtardığı ve bölgede kontrolü sağladığı ifade edildi.