Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Zeytin Dalı operasyonunda 27. gün… Afrin´de 6 köy daha teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin´in batısındaki 6 köy daha terör örgütü PKK/PYD´den arındırıldı.

14:0015 Şubat 2018
Haberler Gündem
Zeytin Dalı operasyonunda 27. gün… Afrin´de 6 köy daha teröristlerden temizlendi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin´in batısındaki 6 köy daha terör örgütü PKK/PYD´den arındırıldı.

‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında, Afrin´in teröristlerden temizlenerek, sınır güvenliğinin sağlanmasını hedefleyen TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, bugün Racco ve Bülbül bölgesindeki çatışmaların ardından Duraklı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Divan Fevkani köylerinde kontrolü ele geçirdi.

Çatışmaların ardından kontrolün sağlandığı köylerde, TSK güçleri tarafından tuzaklanan patlayıcı arama ve tarama çalışması başlatıldı.

Hasan KIRMIZITAŞ/AZEZ (Suriye), (DHA)

Son güncelleme: 16:5815.02.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar