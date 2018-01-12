Zeytin tenekelerinden uyuşturucu çıktı

İstanbul Polisi, Bahçelievler’de yapılan uygulama sırasında durdurulan bir araçta, zeytin tenekeleri içerisine zulalanmış 42 kilo Hint keneviri ele geçirdi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenibosna'da, zehir tacirlerine karşı uygulama yaptı. Şüpheli görülen bir araç durduruldu. ARacıb bagaj kısmında yapılan aramalarda, 2 koli içerisinde zeytin tenekeleri olduğu belirlendi. Ancak polis tenekelerin ağırlığından şüphelendi. Kapakları açılan tenekelerden Hint keneviri çıktı. Bunun üzerine araçtaki M.E.T. gözaltına alındı. Kolilerde bulunan 8 tenekedeki Hint kenevirinin 42 kilo 50 gram olduğu belirlendi. Şüpheli M.E.T., Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



