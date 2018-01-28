Zeytinburnu’nda silahlı saldırı kamerada

İstanbul Zeytinburnu'nda "Zeytindalı Harekatı"na destek yürüyüşü esnasında Osmanlı Ocakları Zeytinburnu İlçe Başkanı olduğu öne sürülen Bahri Örnek'e aralarında husumet bulunan Ahmet Burak G. Tarafından ateş edildi. Açılan ateş sonucu Örnek ile birlikte yaralanan bir kadın ve bir çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayın "Zeytindalı Harekatı"na destek vermek için düzenlenen yürüyüşle ilgisi olmadığı belirtildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay saat 17.45 sıralarında Zeytinburnu’nda bir grubun “Zeytindalı Harekatı”na destek vermek için yürüyüş düzenlediği esnada meydana geldi.



İddialara göre, Ahmet Burak G. ile aralarında daha önceden husumet bulunan Osmanlı Ocakları Zeytinburnu İlçe Başkanı olduğu öne sürülen Bahri Örnek arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından silahını çıkaran Ahmet Burak G., 32 yaşındaki Bahri Örnek’e doğru ateş etti. Açılan ateş sonucu Örnek ile birlikte 12 yaşındaki Baran S., ve Eda E.(19) hafif şekilde yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine

kısa süreli panik yaşandı.

Olay yerinde bulunan polis ekiplerinin devreye girmesiyle, saldırının yürüyüş yapan gruba yönelik olmadığı anlaşıldı. Hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İfadesi alınan Bahri Örnek’in çok sayıda suçtan kaydının olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay sonrasında kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.