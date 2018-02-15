Zonguldak’ta 190 yapı için yıkım başladı

ZONGULDAK Valiliği'nce, kıyı kenar çizgisinde yer alan; iş yeri, balıkçı barınağı ve konuttan oluşan 190 yapı için yıkım kararı alındı. 20 kilometrelik alanı kapsayan bölgede bulunan deniz kenarındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Zonguldak Valiliği tarafından Kozlu ilçesi ile Kapuz mevkisi arasındaki 20 kilometrelik kıyı kenar çizgisi içinde yer alan; iş yeri, balıkçı barınağı ve konuttan oluşan 190 kaçak yapı için yıkım kararı alındı. Yapıların sahiplerine gönderilen tebligatın ardından evlerin boşaltılması için 1 hafta süre verildi. Bugün dolan sürenin ardından İl Özel İdaresi ve Zonguldak Belediyesi ekipleri, yıkıma başladı. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, TOMA da hazır bulunduruldu. Boşaltılmayan yerlerdeki eşyalar, ekipler tarafından dışarı çıkarıldı. İş makinelerinin yıkım çalışması, drone ile havadan görüntülendi.

Engin Karayıl, 7 yıl önce yaptığı barınağının yıkıldığını belirterek, “İlk önce bize, valilikten emir geldi. Buradan 1 kilogram balık çıkarmak için insanlar evlerine ekmek getirmek için uğraşıyorlardı. Herkes mağdur. Burada çoğu arkadaşımız, ev geçindiren balıkçı insanlar. Bugün yıkıma başladılar” dedi.

Mehmet Gümüş ise bir yakınına ait barınağın yıkılacağını öğrenip, geldiğini söyleyerek, “Kayıklarımız, deniz kenarında. Bizim ömrümüz, burada geçti. Gerekçeyle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz” diye konuştu.

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)