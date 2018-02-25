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Zonguldak’ta doktoru darp eden uzman çavuş ve arkadaşı tutuklandı

Zonguldak'ta, aile hekimi Dr. Hasan Koca'yı darp ederek ormanlık alana bırakan Uzman Çavuş Mustafa B. (28) ve arkadaşı Tarkan Y. (20) tutuklandı.

android-time 20:58 25 Şubat 2018
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Zonguldak’ta doktoru darp eden uzman çavuş ve arkadaşı tutuklandı
Zonguldak'ta, aile hekimi Dr. Hasan Koca'yı darp ederek ormanlık alana bırakan Uzman Çavuş Mustafa B. (28) ve arkadaşı Tarkan Y. (20) tutuklandı.

Aile Hekimi Dr. Hasan Koca’yı önceki gün darp ettikten sonra ormanlık alana bırakan Uzman Çavuş Mustafa B. ve arkadaşı Tarkan Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Mustafa B. ve Tarkan Y., tutuklandı.

 

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılan Dr. Hasan Koca’nın ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdürdüğü öğrenildi.

DHA

Son güncelleme: android-time 04:1426.02.2018
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