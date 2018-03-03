Hormonal bozukluğu olan kadının hayatı geçirdiği trafik kazası sonrası değişti!

Hormonal bozukluktan dolayı vücudunda sürekli kıl çıkan genç kadın en sonunda bu durumdan bunaldı ve kıllarını almayı bıraktı...

Leah Jorgensen, 33 yaşında ve uzun süredir ‘polikistik over’ sendromu ile başa çıkmaya çalışıyor. Bu hastalık fotoğrafta da gördüğünüz gibi kadınlarda tıpkı erkek vücudu gibi aşırı kıllanmaya yol açıyor.



Leah, küçüklükten itibaren alaya ve zorbalığa maruz kalmış. Bu sebeple karşı cinsle de kaynaşamayan genç kadın hayatının büyük bölümünde evden dışarı çıkmak istememiş. Alay edilmekten korktuğu için vücudundaki kılları sık sık almış ve her zaman uzun kıyafetler giymiş. Ancak 2015’in Aralık ayında geçirdiği bir trafik kazası her şeyi değiştirmiş.

Leah, ambulansla hastaneye götürülmüş. Doktorlar doğal olarak kadının vücudunun tamamını görmek için giysilerini çıkarmış. Ancak Leah’ın beklediği gibi olmamış ve görevliler vücudundaki kılları hiç umursamamış. Onu normal bir insan olarak değerlendirmeleri genç kadını cesaretlendirmiş. İyileştikten sonra da kendisini olduğu gibi kabul eden bir erkek arkadaşı bulmuş. Böylelikle de içindeki tüm öz güven eksikliği tamamen kaybolmuş.



Hayatını değiştiren bu olaylar zincirinden sonra Leah hiç tıraş olmamış ve kendisine bir sosyal medyada göstermeye başlamış. Şu anda Instagram’da 2000’i aşkın takipçisi var.



Takipçilerinin favori fotoğrafları ise bikini giydiği fotoğraflar. Genç kadın önümüzdeki ay farklı özellikleriyle öne çıkan 100 kadın ile birlikte ‘Underneath We Are Women’ adlı bir projede modellik yapacak. Böylelikle de genel geçer güzellik anlayışını yıkmaya çalışacak.