Mandalina kabuğununun içine zeytinyağı dökülünce bakın ne oluyor?

Kış aylarının sevilen meyvesi mandalinayı eviniz için çok güzel bir dekorasyon ürüne dönüştürebilirsiniz. İşte adım adım yapmanız gerekenler...

Birazdan vereceğimiz adımları bir bir uyguladıktan sonra gördüklerinize inanmayacaksınız. Youtube’ta izlenme rekorları kıran ve mandalinayla bir mucize yaratan bu kişinin yaptıklarını sizler için adım adım açıkladık.

İşte mandalinanın içerisine zeytinyağı döktüğünüzde olanlar…

1. Adım:

Mandalinanın kabuğuna biçak yardımıyla ortadan ikiye ayıoracak şekilde bir kesik atın.



2. Adım:

Kabuğa zarar vermeyecek şekilde meyveden ayrılmasını sağlayın.

3. adım:

Daha sonra mandalinanın içerisinde yer alan beyaz liflerini fitil gibi olacak şekilde ortaya çıkartın ve içerisine zeytin yağı dökün.



4. adım:

Şimdi de mandalina kabuğunun diğer yarısını kullanacağız. bu kabuğun tepe kısmını yıldız şekli verecek şekilde bıçakla kesin.



5. adım:

Mandalina kabuğu zeytin yağını emdiyse ortada yer alan lifi çakmak yardımıyla yakabilirsiniz.

Hazırlamış olduğunuz tepe kısmını da kapatarak yanan kabuğun üzerine yerleştirin. Mandalina kabuğundan yapmış olduğunuz ev yapımı organik mumunuz hazır!

İşte son hali: