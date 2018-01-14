Ona dünyanın en çirkin gelini demişlerdi… Şimdiki hali şaşırttı

Düğün fotoğraflarından sonra onu dünyanın en çirkin gelini ilan etmişlerdi! Altı yıl boyunca azimle kilo veren genç kadın görenleri hayrete düşürdü.

Bir kişiye çirkin, hatta ‘dünyanın en çirkini’ demek ne kadar doğru, tartışılır. Bu Rus kadın da evlendiğinde, görünüşüyle ilgili pek çok kaba söz söylendi. 2011’de evlenen Rus çift düğün fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşınca çok olumsuz yorumlar aldılar.

Hatta, onu dünyanın en çirkin gelini olarak nitelendirdiler. Bu durum karşısında hayal kırıklığı yaşayan Rus kadın, 6 yıl boyunca inanılmaz bir dönüşüm gerçekleştirdi.