Cenevre’de yüksek gerilim

Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı, 88'inci kez İsviçre'de kapılarını önce basın mensuplarına açtı. 10 bine yakın uzman gazetecinin katıldığı fuara 180 firma katıldı. Cenevre’yi deyim yerindeyse ‘elektrik çarpmış’.

Cenevre Otomobil Fuarı'nın katılımcı olmadığı halde adı en çok anılan markası ise sanırım Tesla. Hemen otomobil markasında ‘Tesla'ya rakip olarak geliştirilen bir elektrikli otomobil görmek mümkündü. Hatta Hyundai gibi asıl hedefin Tesla olduğunu fuarın girişinde herkesin görebileceği bir alana “Sıra sende Elon” bilboardu yaparak ilan edenler bile var. Fuarın genel izlemine bakıldığında ise global otomobil üreticileri hem elektrikli hem de otonom işinde arayı çabuk kapatma gayreti içinde olduğu görünüyor.

EHLİYETSİZ SÜRÜŞE DOĞRU

Renault yeni elektrikli aracı EZ-GO'yu anlatırken geleceğin akıllı şehirleriyle uyum içinde hareket edecek olan aracın sadece otomobil kullanmayanların, artık kullanamayanların ve önemlisi hiç kullanmak istemediği için sürücü belgesi bile almayanları hizmetinde olacağını duyuruyordu.

Artık her markanın bir elektriklisi var ama onların da yollara çıkması için biraz daha zamana ihtiyaç var. Sadece kafaların hazır olması yetmiyor, tüm alt yapının, şehirlerin ve daha önemlisi otomotiv endüstrisinin hazır olması gerekiyor.

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ESTETİK VE GÜÇ ÖN PLANDA

Fuar öncesi artık fuarlarda otomobillerin yanında işlevi olmayan güzel kadınlar salınmayacak gibi söylentiler dolaştıysa da, gerçek öyle değildi. Otomobil dünyası, her ne kadar bazı önde gelen markaları artık kadınlar yönetse de güzel kadınlardan ve çok güçlü ve gürültülü benzini motorlardan daha uzun yıllar vazgeçecekmiş gibi görünmüyor.

0'dan 100 km/s hıza 2,85 saniye

Ferrari bütün bu elektrikli furyası arasında bildiğinden vazgeçmedi. Fuarın en dikkat çeken ve gürültülü motorları seven erkekler için ilgi mıknatısı olan V8 geleneğinin yeni temsilcisi niteliğindeki Ferrari 488 Pista'yı sergiledi. 720 beygir güç üreten 3,9 litrelik çift turbo beslemeli motorla sahip Ferrari 488 Pista, 0'dan 100 km/s hıza 2,85 saniyede ulaşıyor.

Senna'ya saygı duruşu

Bir başka hızlı, gürültülü ve benzinli efsane olan McLaren ise bu yılki fuara bir başka efsane olan Aytron Senna'ya saygı duruşunda bulunan tüm zamanların sıra dışı modeliyle katıldı. Senna adı verilen otomobilin 4.0 litre motor hacimli, çift turbo beslemeli motoru 800 beygir güç, 800 Nm de tork üretiyor. 500 adet ütetilen bu otomobilim 499 adeti piyasaya çıktığı gün koleksiyonerler tarafından 750 bin sterlin gibi bir fiyatla satın alındı. 500'üncü araç ise fakir ve bakıma muhtaç çocuklar için çalışan Senna Vakfı yararına açık artırmayla 2 milyon sterline satıldı.

İki yeni marka doğdu

Cenevre, geniş katılım dışında yeni iki markanın doğuşuna da tanıklık ediyor. Volvo'nun Çin'de üreteceği ve dünyaya açacağı yeni markası Polestar ile İspanyol Seat'ın bünyesinde sportif modelleri için kullanacağı yeni markası Cupra ilk resmi tanıtımını fuarda gerçekleştiriyor. Elektrikli bir spor otomobil olarak sergilenen Cupra E-Racer, 408 beygirlik gücüyle 270 km/s hıza ulaşan bir yarış otomobili olarak ziyaretçilerin ilgisini topluyor.

Hyundai sürpriz elektrikli

Hyundai, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda SUV modelleriyle öne çıktı. Özellikle KONA Electric ve NEXO modelleriyle çevre vurgusu yapan Hyundai elektrikli araç işinde Tesla'yı pazarda tek başına bırakmayacağının mesajını verdi. Santa Fe'yle de yeni nesil güvenlik sistemlerini tanıtan markanın konsept sürprizi ise elektrikli Le Fil Rouge oldu.

Renault'dan ‘Robot Taksi'

Renault, Cenevre Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyerini gerçekleştirdiği EZ-GO konsepti ile paylaşımlı ulaşıma yeni yorum getirdi. EZ-GO, kalabalık şehirlerde ulaşımı kolaylaştıracak yeni bir otonom ve paylaşımlı bir “robot taksi” konsepti olarak öne çıktı. Marka bu konseptin geleceğin şehirlerinde otomobil kullanmayan, kullanmak istemeyen hatta sürücü belgesi olmayan kişiler için çözüm olacağını açıkladı.

BMW tek şarjla 600 km.

Cenevre'de hedefine Tesla'yı alan bir diğer marka da Alman BMW'ydi. Markanın yeni elektriklisi i4'ün tamamen Tesla rakibi olarak BMW'nin kalbi Münih'te üretilecek. Bu aracın coupe versiyonu geçen yılın sonunda Frankfut'da gösterilmiş ve tek şarjla 600 km menzili olduğu ilan edilmişti. Saatte 200 km son hıza çıkabilen araç yakın gelecekte yollara çıkacak. Marka 2025 yılına kadar 25 elektrikli modeli yollara çıkaracağını resmen ilan etti.

3. elektrikli Volkswagen

Volkswagen 2020 yılından itibaren fuarlarda gösterdiği elektrikli araçlarını yollara çıkarmaya başlayacak. Marka Cenevre'de ID ailesinin bir yeni üyesini daha tanıttı. Yeni VIZZION ile markanın elektrikli araçlarının sayısı 3 oldu. VW daha çöce SUV modeli I.D. CROZZ ve küçük VAN'ı I.D. BUZZ'u göstermişti.