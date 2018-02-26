Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Daimler ve Geely arasındaki sıcak gelişmeler!

Daimler markasına 9 milyar dolar yatırım yapan Geely'nin patronu Li Shufu, Daimler markasının elektrikli otomobil teknolojisinin tamamını istiyor! Alman Ekonomi Bakanı Zypries ise bu durumu dikkatle inceleyeceklerini belirtti!

Sozcu.com.tr
android-time 15:54 26 Şubat 2018
Haberler Otomotiv
Daimler ve Geely arasındaki sıcak gelişmeler!
Daimler markasına 9 milyar dolar yatırım yapan Geely'nin patronu Li Shufu, Daimler markasının elektrikli otomobil teknolojisinin tamamını istiyor! Alman Ekonomi Bakanı Zypries ise bu durumu dikkatle inceleyeceklerini belirtti!

CNN’in haberine göre bu yatırımla alakalı akıllarda soru işaretleri fazlaydı. Ama her iki devde kendilerine yararı olan şeyler üzerine yoğunlaşacak diye konuşuluyordu. Mercedes markası Geely sayesinde Çin pazarında hareketliliğini arttıracak, Geely’de bu sayede Alman otomotiv devinden teknolojik anlamda faydalanacak.

daimler-2-kopya

Buna ek olarak bu durumu yakından ilgilendiren bir gelişme daha oldu. Alman Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries, Geely markasının Daimler AG’den 9 milyar dolarlık hisse satın almasına ilişkin kararı inceleyeceğini söyledi.

2-format43-kopya

Zypries, yerel Çinli Stuttgarter Zeitung gazetesine verdiği demeçte, “Bu durumu dikkatle incelemeliyiz. Çinli rakibin yüzde 9.7’lik Daimler hissesi satın alma kararının açıklanmaya ihtiyacı var” dedi.

Son güncelleme: android-time 16:5726.02.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar