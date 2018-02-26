Daimler ve Geely arasındaki sıcak gelişmeler!

Daimler markasına 9 milyar dolar yatırım yapan Geely'nin patronu Li Shufu, Daimler markasının elektrikli otomobil teknolojisinin tamamını istiyor! Alman Ekonomi Bakanı Zypries ise bu durumu dikkatle inceleyeceklerini belirtti!

CNN’in haberine göre bu yatırımla alakalı akıllarda soru işaretleri fazlaydı. Ama her iki devde kendilerine yararı olan şeyler üzerine yoğunlaşacak diye konuşuluyordu. Mercedes markası Geely sayesinde Çin pazarında hareketliliğini arttıracak, Geely’de bu sayede Alman otomotiv devinden teknolojik anlamda faydalanacak.

Buna ek olarak bu durumu yakından ilgilendiren bir gelişme daha oldu. Alman Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries, Geely markasının Daimler AG’den 9 milyar dolarlık hisse satın almasına ilişkin kararı inceleyeceğini söyledi.

Zypries, yerel Çinli Stuttgarter Zeitung gazetesine verdiği demeçte, “Bu durumu dikkatle incelemeliyiz. Çinli rakibin yüzde 9.7’lik Daimler hissesi satın alma kararının açıklanmaya ihtiyacı var” dedi.