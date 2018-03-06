Dünyanın beklediği organizasyon kapılarını açtı!

Cenevre Otomobil Fuarı 88. kez kapılarını otomobil severlere açtı. Fuar hakkında tüm detaylar bu haberde...

Her yılın Mart ayında düzenlenen fuar başta Avrupa Otomotiv pazarı olmak üzere tüm dünya otomotiv pazarını yakından ilgilendiren en önemli organizasyonlardan biri. Bu yıl 6-7 Mart tarihlerinde basın mensuplarına, 8-18 Mart tarihlerinde de halka açılacak olan fuar hakkında tüm detayları fuar süresi boyunca bu haberden takip edebilirsiniz.

Bu yıl fuarda, görmeye alışkın olduğumuz güzel mankenler yerine daha çok marka ve ürün uzmanı yer alacak. Bu sayede markalar potansiyel müşterilerine ürünleri hakkında daha doğru bilgileri aktarmış olacaklar.

Bizde Sözcü Gazetesi olarak 88. Cenevre Otomobil Fuarı’ndayız! İşte fuarda öne çıkan Avrupa ve Türkiye otomotiv pazarını ilgilendiren yenilikler.

MERCEDES-BENZ

AMG GT4

Mercedes-Benz’in performans modeli olan AMG GT’nin artık dört kapılı bir versiyonu da mevcut. Cenevre’de tanıtılan otomobil, tasarım olarak da sporcu kardeşlerinden biraz daha farklı.Özellikle uzayan gövdeye adapte edilen 3. ve 4. kapılar, arka ve ön tasarımı direkt olarak etkilemiş. Ne kadar güzel diye sorarsanız bence o kadar da şık bir Mercedes otomobili olmamış. Ancak sunduğu yüksek performans ve geniş yaşam alanı AMG GT4’u farklı bir segmente konumlandırmamıza sebep oluyor.

Otomobilin 4 litrelik V8 motora sahip. Bu motor AMG E63 modelinden tanıdığımız bir motor ve otomobili 0’dan 100 km/s hıza 3.5 saniyede ulaşıyor. 550 beygir güce sahip olan otomobil, dört tekerlekten çekiş özelliğini kullanıcısına sunuyor.

SEAT

CUPRA

SEAT'ın kendi bünyesinde bağımsız bir marka olarak yarattığı CUPRA, Cenevre'de ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. CUPRA, fuarda dünyanın ilk yüzde 100 elektrikli touring yarış otomobili CUPRA e-Racer ve SUV segmentindeki modeli CUPRA Ateca'yı ilk kez sahneye çıkardı.

Ateca Cupra

Fuarda CUPRA standının bir diğer ilgi çekici modeli ise ilk kez sahneye çıkan CUPRA Ateca oldu.Yeni CUPRA Ateca'nın 2.0 TSI motoru, 300 HP gücünde. Yapılan iyileştirmelerle daha güçlü bir ses üreten motorda hızlı, yumuşak ve hassas vites geçişleri sağlayan ve daha sportif bir his sunmak üzere tasarlanmış 7 ileri vitesli DSG şanzıman yer alıyor. Yeniden geliştirilen şanzıman; düşük yakıt tüketimi, düşük emisyon değerleri ve üstün performansı bir araya getiriyor. Maksimum hızı 245 km/s olan CUPRA Ateca, sıfırdan 100 km/s hıza yalnızca 5,4 saniyede ulaşabiliyor.

Cupra e-Racer

2018 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda CUPRA standının başrol oyuncularından biri CUPRA e-Racer oldu. Dünyanın ilk yüzde 100 elektrikli touring yarış otomobili CUPRA e-Racer, benzinli motora sahip Cup Racer temel alınarak geliştirilmiş, tümüyle elektrikli bir yarış otomobili. 300 kW (408 HP) sürekli olmak üzere 500 kW (680 HP) güç üreten CUPRA e-Racer, tork yönlendirme özellikli tek vitesi ve arka tekerden çekiş özellikleri ile tam bir motor sporları otomobili. Azami hızı 270 km/s olan CUPRA e-Racer, sıfırdan 100 km/s'ye yalnızca 3,2 saniyede, sıfırdan 200 km/s'ye ise 8,2 saniyede çıkabiliyor.

VOLVO

V60

Markanın Cenevre Otomobil Fuarı’ndan önce gözler önüne çıkarttığı orta ölçekli station wagon otomobili V60, fuar lansmanıyla tanıtıldı.

Otomobil şık tasarımı ve yeni teknolojileriyle ön plana çıkıyor. Volvo’nun bundan sonraki adımının ise S60 modeli olduğunu tahmin ediyoruz.

Lamborghini

Huracan Performante Spyder

Son 12 ayın en favori otomobillerinden biri olan Huracan Performante, soyundu! Artık bu performanslı Huracan’ı üzeri açık gövdeyle de satın alabiliyorsunuz.

Cenevre’deki otomobil fuarında tanıtılan otomobil 640 beygir güç üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza 3.1 saniyede erişebilen otomobilin maksimum hızı 320 km/s’in üzerinde. Spyder olmasından dolayı standart Huracan Performante’den 125 kg daha ağır olduğunu da belirtelim!

Porsche

Mission E Cross Tourismo

Porsche’nin elektrikli modelinin crossover türevi olan Cross Tourismo’ya merhaba deyin! 3 yıl önce Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Mission E elektrik motorlu konsept otomobilden sonra Porsche, bu modelin türevlerini de hayata geçirmeye başladı. Markanın tasarım sorumlusu Michael Mauer, “Mission E tabanlı crossover tarzda olan bu otomobil, tahmin ettiğinizden daha farklı ve gelişmiş bir SUV sürüş deneyimini kullanıcısına sunacak!” dedi. 590 beygir güç üreten bu konsept 0’dan 100 km/s hıza 3.5 saniyede ulaşıyor.

FERRARİ

488 GTO(Pista)

Ferrari’nin en özel serilerinden birinin devamı olan 488 Pista, tasarımı, teknik altyapısı ve teknolojisi ayrıca Engine Of The Year ödüllü turbo motorunun gelişmiş bir versiyonuyla yollara çıkmaya hazır. Otomobil bugün başlayan Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı ve çok dikkat çekti.

488 GTB modelinin en hızlı versiyonu olan Pista, FIA Dünya Endurance Şampiyonası’ndaki tecrübelerden geliştirilmiş. Otomobilin en çok dikkat çeken farklılığı 488 GTE’de kullanılan hafifletilmiş özelliklerin Pista’da da hayata geçmesi. 488 Pista, standart 488’den 90 kg daha hafif ve toplamda 1280 kg ağırlığında. Ferrari 488 Pista tam tamına 720 beygir güç ve 770 Nm tork üretiyor. Otomobil 0’dan 100 km/s hıza 2.85 saniyede ulaşıyor. Ayrıca 0-200 km/s hızlanması da 7.6 saniye!

SKODA

Vision X Concept SUV

Skoda, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilediği “Vision X” konseptiyle, markanın bir başka sınıfa daha adım atacağının ipuçlarını verdi. Bu yeni hibrit teknolojili konsept, markanın, Kodiaq ve Karoq'un ardından gelecek yeni kompakt crossover modelini müjdeliyor. Skoda‘nın 2025 Stratejisi'nin önemli parçalarından olan SUV atağının üçüncü adımı olacak Vision X konsepti, Cenevre'de dünya prömiyeriyle tanıtıldı. Skoda tarihinin doğalgaz, benzinli ve elektrikli aracı ilk kez bir arada sunan hibrit aracı olan Vision X dikkatleri üzerine topladı.

VOLKSWAGEN

ID FAMILY

Markanın 2022 yılından itibaren piyasaya süreceği, ilk defa da 2020 yılında yollarda görebileceğimiz, tamamıyla elektrikle çalışan modelleri olan ID Family, Cenevre’de tanıtıldı!

AUDİ

E-TRON PROTOTİP

Audi, beklenen modeli olan e-tron’nun Prototip versiyonunu Cenevre’de otomobil basınına tanıttı. Spor SUV olarak adlandırılan segmentte yer alan otomobil, markanın dört önemli elektrikli modellerinden ilki olarak dikkat çekiyor. Audi e-tron adı altında günlük hayatta da karşılaşacağımız modellerinin elektrikli versiyonlarını zaten üretiyordu. Ancak e-tron modeli bu versiyonlar arasında çığır açan bir teknolojiye ve yeniliğe sahip. Markanın elektrikli araçlar stratejisi için de çok önemli bir model olarak kabul ediliyor.

BENTLEY

BENTAYGA HİBRİT

Lüks otomobil üreticisi Bentley, ilk defa bir SUV üretti. Otomobil tasarımı, güçlü motoru ve lüks detaylarıyla en dikkat çekici SUV modellerinden biri. Cenevre Otomobil Fuarı’nda da bu otomobil V8 benzinli ve elektrik motorlu versiyonuyla tanıştık! Plug-in diye adlandırılan ve şebeke elektriğiyle de şarj edilebilen sisteme sahip olan otomobil 2018 yılının yarısından itibaren satışa sunulmuş olacak.

BUGATTİ CHİRON SPORT

1500 beygir güç üreten otomobil standart Chiron’dan daha hafif daha güçlü ve daha hızlı!

TOYOTA

AURİS

Markanın kompakt modeli olan Auris, rekabetçi segmentine ayak uydurmak için yenilendi. Toyota’nın son yıllarda ürettiği en dinamik tasarıma sahip olan görüntüsüyle Auris oldukça dikkat çekiyor. Aracın hibrit motorlu versiyonunun da bulunduğu fotoğraflardan anlaşılıyor. Ayrıca yere yakın gövdesi, büyük jantları ve agresif bakışlı farları otomobile Toyota’da olmayan bir heyecana kavuşturmuş…

FORD

Ford Mustang Bullitt

Warner Bros. yapımı “Bullitt” filmi, sinema tarihinin en epik otomobil kovalama sahnelerinden biriyle unutulmazlar arasında yerini koruyor. Filmin yaklaşık 10 dakika süren ikonik bölümünde başrol oyuncusu Steve McQueen,1968 model bir Mustang GT fastback'in direksiyonunda San Francisco sokaklarında iki kiralık katili kovalıyor.Adını taşıdığı efsanevi filmin 50'nci yıl dönümünü kutlayan yeni özel versiyon Ford Mustang Bullitt, Cenevre Otomobil Fuarı'nda Avrupa'ya tanıtılıyor.

Bu yılın başında Detroit'teki Uluslararası Kuzey Amerika Otomobil Fuarı’nda (NAIAS) ilk kez görücüye çıkan yeni Mustang Bullitt, Haziran ayından itibaren Avrupalı müşteriler için üretilmeye başlanacak. Mustang Bullitt'e güç veren Ford'un 5.0 litre V8 motoru, Açık Hava Emiş Sistemi, giriş manifoldu, 87mm gaz kelebekleri ve Shelby Mustang GT350'den gelen aktarma organı kontrol modülü kalibrasyonu ile 464 PS ve 526 Nm tork üretiyor. Siyah (Shadow Black) veya klasik Koyu Yeşil (Dark Highland Green) dış renk seçenekleriyle sunulan Mustang Bullitt, 19 inç Torq Thrust stili jantlar, kırmızı Brembo™ fren kaliperleri ve arkadaki Bullitt logosu gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

EDGE

Markanın büyük SUV modeli olan EDGE, Avrupa otomotiv pazarına ayak uydurması için daha verimli motorlara ve yeni bir tasarıma kavuştu. Otomobilin tanıtımı bugün başlayan ve 18 Mart tarihine kadar sürecek olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapıldı. En belirgin ve dikkat çeken farklılıklarından biri 2.0 litrelik Bi-Turbo beslemeli 235 beygir güç üreten motoru.

RENAULT

ZOE

Avrupa'nın en çok tercih edilen elektrikli modeli Renault ZOE, yeni R110 80kW elektrikli motoru ile daha fazla güç ve sürüş keyfi vaat ediyor. R110, mevcut motor R90 ile aynı boyutlara sahip olmasına rağmen 12 kW (16 beygir) daha fazla güç üretiyor. Yeni motor ile birlikte ZOE'nin 80'den 120 km/s hıza çıkma süresi 2 saniye azalıyor ve daha iyi bir hızlanma elde edilebiliyor. Bu önemli iyileştirme, yüksek hızlardaki güvenlik hissini daha da artırıyor. R110, düşük devirde 225 Nm azami tork ile dinamizmini koruyor. ZOE'nin Cenevre'de ilk kez sergilenen yeni rengi yaban mersin moru, şık görünümü ile dikkat çekiyor.

EZ-GO

Fransız markanın elektrikli otomobiller üzerine yaptığı yatırımları bilmeyen yoktur. EZ-GO konsept modeli de bu örneklerden biri. Paylaşımlı şehir aracı olarak geçen EZ-GO, markanın Drive Future vizyonunun orta vadeli bir modeli. Toplumda yaşayan herkes için taşımacılık kuralları değişiyor. Renault markasının yaratıcısı olan Louis Reanult, 1898 yılında bu değişimleri görmüş ve markasının vizyon çalışmalarında bu tarz temeller atmıştı. Bundan tam 120 yıl sonra geldiğimiz durum ortada!

Bundan 30 yıl sonra dünyada insanların yüzde 70’i bir noktadan bir noktaya hareket etmek için sıfır emisyonlu araçları tercih edecek ve EZ-GO da bu işi gerçekleştirecek. Geleceğin teknolojisi olan otonom sürüş ve sıfır emisyon bu otomobille yapılması planlanan hem vizyoner hem de stratejik hamleler. Şehir trafiği ve dijital alt yapısıyla entegre olan bu otomobiller daha az zaman kaybıyla insanların taşımacılığını üstlenecek.

Yeni 1.3 Energy TCe benzinli motor

Renault, Scenic ve Captur modelleri ile sunulacak yeni 1.3 Energy TCe benzinli motorunu Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıyor. Kısa bir süre önce satışa sunulan bu yeni nesil motor, İttifak ve ortağı Daimler ile birlikte geliştirildi. Yüksek bir sürüş keyfinin yanı sıra farklı güç seçenekleri sunan motor, daha fazla tork (özellikle düşük hızlarda),

daha düşük karbondioksit emisyonu ve daha düşük yakıt tüketimine sahip.

Yeni benzinli motor, sürtünmeyi azaltıp ısı iletimini optimize ederek motorun enerji verimliliğini artırmak için kullanılan bir silindir kaplama teknolojisi olan ‘Plazma Sprey Kaplama (Mirror Bore Coating)' gibi en yeni inovasyonları barındırıyor. Renault Captur'un 130 beygir manuel vites kutusuna sahip versiyonu 1500 d/d'dan 3.500 d/d'ya 220 Nm azami tork üretiyor. 150 beygir güce sahip versiyonu da bulunan Captur (EDC ve manuel), 1.600 d/d'dan 3.250 d/d'ya 250 Nm azami tork üretiyor.

Talisman S-Edition

S-Edition versiyonu ile birlikte sunulan yeni 1.8 TCe 225 benzinli motoru ile ürün gamını genişleten Talisman, kırmızı siyah renklerle sportif bir iç tasarıma sahip. Yeni versiyonda 4-Control paketi ve yeni 19 inç alüminyum jantlar da standart olarak sunuluyor.

MAZDA

Makyajlı 6 Modeli

Mazda standında bu yıl Mazda 6’nın makyajlı versiyonu, yeni motor teknolojisi olan SkyActive-X motorları, Mazda VISION Concept ve Mazda KAI Concept modelleri tanıtılıyor.

Japon markanın 6 modeli bu yıl daha fazla premium bir iç mekanı kullanıcılarına sunacak. Yeni koltuklar, yeni motor teknolojileri, yeni sürüş dinamikleri, yeni aerodinamik detayları, daha sessiz iç mekan ve i-ACTİVESENSE güvenlik unsurları öne çıkan yenilikleri.

KAI CONCEPT ve VISION Concept

Bu iki konsept model ise markanın gelecekte bizlerle nasıl modellerini tanıştıracağına örnek teşkil ediyor. VISION COUPE modeliyle marka “Yılın En Güzel Konsept otomobil” ödülünü almıştı. Dört kapılı gövdesi, basit tasarım çizgileri ve gövdedeki önemli unsurlarıyla markanın KODO tasarım felsefesini gösteriyor.

SkyActive-X Engine

Mazda’nın standındaki en büyük olay ise SkyActive-X motorları. Bu motorun en önemli özelliği dünyanın ilk sıkıştırma ateşlemesi kullanan ticari motor olması. Bu sayede motor yenilikçi bir ateşleme sistemiyle bizi tanıştırıyor, bunun da adı Spark Controlled Compression Ignition. Bu teknolojiyle birlikte motor çapraz ateşleme sayesinde dizel motorlardaki tüketim değerlerine benzinli motorları da ulaştırmayı hedefliyor.

HONDA

URBAN EV CONCEPT

Honda Cenevre Otomobil Fuarı’nda Avrupalı müşterilerinin huzuruna çıkarttığı Urban EV konsept aracı için siparişleri almaya başladıklarını ve 2019 yılının başlarında bu siparişleri teslim edeceklerini açıkladı. Otomobil Honda’nın Avrupa’da satılan ilk seri üretim elektrikli otomobili olacak. Basit ve sofistike bir tasarıma sahip olan otomobil ince sütunları ve geniş ön camıyla ferah bir iç mekan sunuyor.



Honda Avrupa Başkanı Philip Ross, ” Üretilecek olan model gördüğünüz bu övgü alan tasarıma sahip olacak. Ürettiğimiz otomobilleri Avrupa’ya 2019 yılının sonlarına doğru göndermiş olacağız.” dedi.