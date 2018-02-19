Dünya’nın en çok satan SUV modeli : RAV4

Kompakt SUV modelinin yaratıcısı olarak nitelendirilen model olan RAV4, 2017 yılını global pazarda liderlikle sonuçladı!

1994 yılında ilk kez pazara sunulduğunda kompakt SUV segmentinin doğuşuna öncülük eden Toyota RAV4, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 800 bin 607 adetlik satış gerçekleştirdi ve “Dünyanın en çok satılan SUV modeli” olarak ilk sıraya yerleşti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyümeye devam eden SUV segmentindeki en önemli modellerden biri olan RAV4, kullanıcısına geniş iç hacmini, ekonomik ve çevreci motorları hem de konforlu sürüş imkanını bir arada sunuyor. Sonuç olarak da tüm dünyada satışlarını yüzde 10 oranında arttırarak liderliğe yerleşiyor.

Global otomotiv pazarı 2017 yılında yüzde 2.2 oranındaki artışla 94 milyon 500 bin adetle kapandı. SUV segmenti de 2016 yılına göre yüzde 11.3'lük artışla 30 milyon adetlik satışa ulaştı. 2017 yılında Türkiye SUV pazarı ise 122 bin 458 adetle toplam pazarda yüzde 16.9'luk bir pay elde etti.

Toyota RAV4, sahip olduğu donanımları ve teknik altyapısı sayesinde hem yol dışında hem de yolda kullanıcısına maksimum fayda sağlamayı başarıyor. Özellikle dört tekerlek çekiş sistemini sunan “Recreational Active Vehicle” (Eğlence Aktivite Aracı) tanımlaması RAV4'ün başarısını gözler önüne seriyor.

Ekonomik motor seçenekleri arasında yer alan hibrit motorlu RAV4, otomobilin satışlarına global anlamda büyük bir destek vermiş durumda. İkisi elektrikli diğeri de 2.5 litrelik benzinli 3 motorun ürettiği 200 beygirlik güçle Toyota'nın Türkiye'de satışa sunduğu hibrit modeller içinde en güçlü motora sahip olan 4×4 RAV4, 100 km'de ortalama 5,1 litrelik yakıt tüketimi gerçekleştiriyor. 118 g/km gibi düşük bir CO2emisyon değeri sunan RAV4 Hybrid, yüzde 160'dan yüzde 100'e inen ÖTV teşviğiyle 212 bin TL'den başlayan fiyatlarla Toyota plazalarında satışta.