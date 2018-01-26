Geri sayım başladı

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için adaylar belirlendi.

Yılın Otomobili yarışmasına, “Audi Q5, BMW 5-Serisi, BMW X4, Citroen C3 Aircross, Ford Fiesta, Ford Kuga, Hyundai i30, Hyundai Ioniq, Jeep Compass, Land Rover Discovery, MINI Countryman, Opel Insignia, Opel Crossland X, Opel Grandland X, Peugeot 5008, Renault Koleos, Seat Ibiza, Seat Arona, Skoda Kodiaq, Subaru XV, VW Polo, VW Arteon, Volvo XC60” katılıyor. Finale kalan 7 otomobil 19 Şubat tarihinde açıklanacak.