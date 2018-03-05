Mart ayı otomotiv kampanyaları

2018 yılının ilk çeyreğine girdik. Geçtiğimiz yıla göre çok fazla değişiklik göstermesini beklemediğimiz otomotiv satışlarında, sektörel indirimler ve kampanyalar başladı. Mart ayı için sizlere Renault, DACIA, SEAT ve Honda markalarının kampanyalarını bir arada sunuyoruz.

Mart ayının gelmesiyle birlikte otomobil markalarının kampanyaları da başladı. Geride bıraktığımız 2017 yılının ilk iki ayına göre yüzde 4’lük bir artış yakalayan otomobil satışları Mart ayında da yükselerek devam etmeyi hedefliyor. Ayrıca sektördeki önemli organizasyonlardan biri olan Cenevre Otomobil Fuarı da 6-8 Mart için kapılarını otomobil severlere açıyor.

İşte bu ayın dikkat çeken kampanyaları:

RENAULT

Mart ayında Renault'da sıfır faiz seçeneğinin yanı sıra tüm binek ve hafif ticari modellerinde cazip ödeme seçenekleri sunuluyor. Renault, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sunduğu özel şartlar ile kutluyor. 16 yaş ve üzeri araç sahiplerine yönelik kampanya ise 15 Mart 2018 tarihine kadar devam ediyor.

Tüm binek ve hafif ticari Renault modellerinde 30.000TL kredi 24 aya kadar yüzde 1,09 faiz yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 90.000 TL kredi 48 aya kadar yüzde 1,39 sabit faiz oranı bulunuyor. Finansman kampanyasına katılmayan Master ve Trafic müşterilerine ise 2.000 TL'lik ek indirim sağlanıyor.

Ayrıca Clio ve Kangoo modellerinde ise 24.000TL kredi ve 12 aya kadar sıfır faiz seçeneği sunuluyor. Mart ayında Clio HB 64.800 TL, Kangoo 72.650 TL, Megane Sedan 82.850 TL, Captur 91.850 TL, Trafic 91.850 TL, Master 94.850 TL, Kadjar 112.700TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kadınlar Günü'ne özel kampanya

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Mart ayı boyunca, tüm Renault binek modellerinde artı 1 yıllık garanti sağlayan Maxxi Garantim ürünü hediye ediliyor ve dosya masrafı alınmıyor.

Renault'da 16 yaş ve üzeri araç sahiplerine fırsat

Renault, 16 yaş ve üzeri herhangi bir marka ve model binek ya da hafif ticari aracını yenilemek isteyen müşterilerine cazip bir fırsat sunuyor. 15 Mart 2018 tarihine kadar geçerli kampanya kapsamında 2018 model Megane Sedan ve Clio HB'in perakende satın alımlarında, anahtar teslim fiyat üzerinden 10.000 TL indirim sağlanıyor.

Kampanya dahilinde şartlar yerine getirildiğinde Clio HB 54.800 TL, Megane Sedan ise 72.850 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

DACIA

Mart ayında yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşterilere tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli olan özel ödeme koşullarının yanı sıra Sandero, Lodgy ve Dokker modellerinde sıfır faiz avantajı sunuluyor.

Binek ve hafif ticari tüm Dacia modellerinde geçerli 30.000 TL kredi, 24 aya kadar yüzde 1,09 sabit faiz oranı yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde maksimum 90.000 TL için 48 aya kadar yüzde 1,39 sabit faiz oranı bulunuyor. Sandero, Lodgy ve Dokker modelleri için ise 24.000 TL kredi, 12 aya kadar sıfır faiz fırsatı yer alıyor.

Mart ayında Sandero 52.900 TL, Dokker Van 58.300 TL, Dokker Combi 66.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken Logan MCV 61.500 TL, Yeni Duster 70.900 TL, Lodgy ise 90.250 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

SEAT

SEAT, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel, cazip indirimler ve ödeme fırsatları sunuyor. Kampanya kapsamında 2018 model SEAT Ibiza'lar ZUBIZU üyelerine özel yüzde 6'ya varan tavsiye edilen indirimlerle tüm SEAT Yetkili Satıcılarında Ibiza severleri bekliyor. Bu kampanyaya ek olarak ayrıca SEAT Finans'tan özel faizli kredi fırsatı da sunuluyor. Ibiza'ları 20 bin TL'ye 24 ay yüzde 0.99 faiz fırsatı ile satın almak mümkün.

2018 model Ibiza 1.0 EcoTSI 95 HP S&S Style, Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Style/ FR / Xcellence araçlarda geçerli olan kampanya 11 Mart'a kadar tüm SEAT Yetkili Satıcıları'nda devam edecek.

Honda

Honda, geçtiğimiz hafta satışa sunulan dizel motorlu Honda Civic Sedan da dahil olmak üzere Türkiye'de üretilen tüm Civic modellerine özel bir kampanyayı hayata geçiriyor. Mart ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında tüm Honda Civic Sedan modelleri kredili alımlarda yüzde 0 faiz fırsatıyla satın alınabilecek.

Geniş iç hacmi ve benzersiz tasarımı ile Türk tüketicisinin büyük beğenisini kazanan Civic Sedan'a sahip olmak isteyenler için hazırlanan kampanya Mart ayı boyunca devam edecek. Kampanya kapsamında 96 bin 700 TL'den başlayan fiyata sahip Civic Sedan modellerine kredi kullanarak sahip olmak isteyenler, 30 bin TL için 12 aylık vadede yüzde 0 faiz avantajından yararlanabilecek.